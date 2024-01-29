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В Верховной Раде решили создать Временную спецкомиссию по функционированию Киева во время войны

ВСК будет заниматься «моделью управления в городе», кризисом метрополитена и общественного транспорта, критической инфраструктурой, а также вопросами градостроительства и оборонными планировочными мероприятиями.

РАУ утвердила в новой редакции порядок действий рад адвокатов регионов при обыске адвоката

Определен новый порядок действий членов рады адвокатов при обыске, осмотре жилья, другого владения адвоката, помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность, временного доступа к вещам и документам адвоката.

Успеть за 4 часа: представителя Совета бизнес-омбудсмена будут уведомлять до обыска у предпринимателя, но его неявка не будет препятствовать выполнению определения

Представитель Совета бизнес-омбудсмена должен будет успеть добраться до места проведения следственных действий за 4 часа, но если не успеет – это не помешает обыску у предпринимателя или исполнению определения о временном доступе к вещам и документам, - проект Кабмина.

В 2023 году в Украине желающих уволиться с государственной службы было больше, чем желающих устроиться на госслужбу

С должностей государственной службы в 2023 году уволилось 40 193 госслужащих, а пришли работать – 36 187.

Кабмин внес в Раду реформу БЭБ: выполнять определение следственного судьи в отношении предпринимателя будут в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена

Правительство зарегистрировало в парламенте изменения в УПК по «перезагрузке» Бюро экономической безопасности, по которым выполнение определения следственного судьи о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности будет осуществляться в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена, а у СБУ заберут из подследственности некоторые преступления.

  1. В Украине

Оклады от 22 до 37 тыс грн: Апелляционная палата ВАКС сообщила о наличии вакантных должностей

18:30, 29 января 2024
Апелляционная палата ВАКС ищет четырех специалистов.
Оклады от 22 до 37 тыс грн: Апелляционная палата ВАКС сообщила о наличии вакантных должностей
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда объявила прием документов на должности государственной службы управления организационным обеспечением. Об этом говорится в пресс-службе АП ВАКС.

Среди них:

  1. Завідувача сектору комунікацій та міжнародного співробітництва

Вимоги: вища освіта, ступінь не нижче магістра; досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Досвід взаємодії з представниками медіа; досвід підготовки публікацій на юридичну тематику; адміністрування вебсайтів та ведення сторінок організацій у соціальних мережах Facebook, Instagram, Telegram, Youtube; ідеальне володіння українською мовою та інструментами графічного дизайну (Canva).

Посадовий оклад 37 939 грн.

  1. Судового розпорядника відділу судових розпорядників

Вимоги: Вища освіта, ступiнь не нижче бакалавра, молодшого бакалавра (за спеціальністю – «Право»).

Посадовий оклад 22 449 грн.

  1. Головного спеціаліста відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

 Вимоги: Вища освіта, ступiнь не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід нарахування та ведення обліку розрахунків щодо заробітної плати, відпускних, допомоги по тимчасовій втраті працездатності, розрахунків на підставі виконавчих документів, усіх видів нарахувань та утримань, інших розрахунків, своєчасного розрахунку з бюджетом по податку з доходів фізичних осіб, інших нарахувань та утримань із заробітної плати, складання та подання форм періодичної та річної звітності по оплаті праці до відповідних органів згідно чинного законодавства.

Посадовий оклад 29 184 грн.

  1. Головного спеціаліста управління рухомим, нерухомим майном, матеріально-технічного і господарського забезпечення

Вимоги: Вища освіта, ступiнь не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід з підготовки проєктів договорів щодо закупівлі товарів і послуг та контролю за їх виконанням, досвід забезпечення роботи систем електро-, водо- та теплопостачання.

Посадовий оклад 22 449 грн.

«Чекаємо на ваші резюме із зазначенням у темі листа посади до 17:00 31 січня 2024 року на адресу електронної пошти: [email protected] 

Після опрацювання резюме повідомлення про запрошення на співбесіду будуть надіслані відібраним учасникам», - сказано у повідомленні.

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