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В Верховной Раде решили создать Временную спецкомиссию по функционированию Киева во время войны

18:17, 29 января 2024
ВСК будет заниматься «моделью управления в городе», кризисом метрополитена и общественного транспорта, критической инфраструктурой, а также вопросами градостроительства и оборонными планировочными мероприятиями.
В Верховной Раде решили создать Временную спецкомиссию по функционированию Киева во время войны
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В парламенте решили создать Временную специальную комиссию Верховной Рады по функционированию Киева во время войны. Об этом сообщил глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, народный депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин.

«Киев продолжает оставаться политическим и экономическим центром страны, а также главной военной целью агрессора. В то же время критическая инфраструктура города находится в ужасном состоянии, чуть ли не каждый день нас постигают печальные новости о метро, наземном транспорте, мостах и переходах. О Бортничах и говорить не хочется. И это не следствие ракетных ударов врага или проблем с бюджетом (он астрономический), это следствие низкого уровня менеджмента.

Система управления в городе тоже находится в хаосе. Киевсовет без независимого исполкома, «биполярный» КГГА (и исполнительный орган, и элемент государственной вертикали, и сам за собой смотритель), КМВА, отсутствие в городе районных советов», - заявил он.

В частности, в настоящее время разосланы письма на представителей всех парламентских фракций и групп по делегированию представителей в состав ВСК. После получения ответов будет согласован состав, а текст постановления по созданию ВСК пойдет на регистрацию и голосование в зал Верховной Рады.

По словам Безгина, ВСК будет заниматься моделью управления в городе, кризисом метрополитена и общественного транспорта, критической инфраструктурой, а также вопросами градостроительства и оборонными планировочными мероприятиями.

Далее ВСК планирует предложить определенные законодательные инициативы.

Автор: Наталя Мамченко 

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