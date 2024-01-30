Для военных в Украине для повышения знаний откроют языковые курсы для военных

Уполномоченный по защите государственного языка обсудил с военными важность применения государственного языка в ВСУ.

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В Украине откроют языковые курсы для военнослужащих Вооруженных Сил, которые изъявили желание усовершенствовать свои знания государственного языка. Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, отметив важность использования украинского языка в армии. Об этом пишет Правительственный портал.

В рамках обсуждения этого вопроса с защитниками из 150-го учебного центра командования Сил территориальной обороны Вооруженных Сил, Креминь отметил, что некоторые военнослужащие уже подали жалобы на нарушение использования государственного языка в разных регионах Украины. Отмечено, что в ответ на эти жалобы будут организованы языковые курсы для тех военнослужащих, которые желают повысить свой уровень владения украинским языком и подготовиться к экзамену на определение уровня владения им. Также отмечено, что подобная сеть курсов будет рассматриваться для внедрения и в других военных формированиях.

"Некоторые из военных уже подготовили свои жалобы в наш адрес, ведь фиксируют нарушения и в столице, и во многих регионах юга и востока. Вместе с тем договорились об открытии языковых курсов для военнослужащих, которые хотят усовершенствовать свои знания и надлежащим образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком. Радостно буду способствовать и в вопросах создания такой сети и в других военных формированиях", - отметил Кремень.

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