Для військових в Україні для підвищення знань відкриють мовні курси

Уповноважений із захисту державної мови обговорив із військовими важливість застосування державної мови у ЗСУ.

Джерело фото: armyinform

В Україні відкриють мовні курси для військовослужбовців Збройних Сил, які виявили бажання удосконалити свої знання державної мови. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, наголосивши на важливості використання української мови в армії. Про це пише Урядовий портал.

У рамках обговорення цього питання із захисниками з 150-го навчального центру командування Сил територіальної оборони Збройних Сил, Кремінь зауважив, що деякі військовослужбовці вже подали скарги на порушення використання державної мови в різних регіонах України. Зазначено, що на відповідь на ці скарги буде організовано мовні курси для тих військовослужбовців, які бажають підвищити свій рівень володіння українською мовою та підготуватися до іспиту на визначення рівня володіння нею. Також зазначено, що подібна мережа курсів буде розглядатися для впровадження і в інших військових формуваннях.

«Дехто з військових уже підготував свої скарги на нашу адресу, адже фіксують порушення і в столиці, і в багатьох регіонах півдня і сходу. Водночас домовились про відкриття мовних курсів для військовослужбовців, які хочуть удосконалити свої знання і належно підготуватися до іспиту на визначення рівня володіння державною мовою. Радо сприятиму і в питаннях створення такої мережі й в інших військових формуваннях», - зазначив Кремінь.

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