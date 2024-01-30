У Києві у бойлерній згорів автомобіль

Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Джерело фото: ДСНС

У неділю ввечері у Києві до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на Троєщині у Деснянському районі столиці.

У ДСНС повідомили, що рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що загоряння сталося в одноповерховій будівлі бойлерної. В ході розвідки в приміщенні виявили автомобіль.

Ліквідація пожежі ускладнювалась очікуванням допуску до гасіння від аварійних служб. Врешті, вогонь вдалося вгамувати.

Обійшлося без постраждалих. На фото від ДСНС помітно, що вогонь суттєво пошкодив легковик. Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

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