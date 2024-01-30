Зазначення номеру телефону у скарзі ще не означає згоду особи на отримання sms-повісток від суду, — позиція Верховного Суду

Текст судової повістки може бути надісланий судом учаснику sms-повідомленням лише після подання ним до суду відповідної заяви про намір отримання електронної повістки у формі sms повідомлення.

Те, що особа вказала номер телефону в процесуальному документі, ще не означає, що вона автоматично дала згоду на отримання sms-повідомлень від суду, оскільки відповідно до Порядку надсилання судових повісток, повідомлень і викликів учасникам судового процесу в електронній формі, затвердженого наказом ДСА, судовий виклик надсилається учаснику судового процесу за наявності відповідної його заяви та технічної можливості.

Тобто, текст судової повістки може бути надісланий судом учаснику sms-повідомленням лише після подання ним до суду відповідної заяви про намір отримання електронної повістки у формі sms повідомлення. Про це зазначив Верховний Суд у постанові від 20 грудня 2023 року по справі №646/837/23, який колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду розглянув касаційну скаргу чоловіка на ухвалу Харківського апеляційного суду про відмову у задоволенні клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.

Обставини справи

Так, ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду Харкова від 12 червня 2023 року відмовлено у задоволенні його скарги на постанову слідчого від 1 травня 2023 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК. Харківський апеляційний суд відмовив у задоволенні клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали та повернув апеляційну скаргу апелянту.

У касаційній скарзі чоловік вказує, що не був присутнім під час розгляду слідчим суддею місцевого суду його скарги. Вважає, що слідчим суддею не дотримано вимоги ст. 135 КПК щодо порядку здійснення виклику в кримінальному провадженні. У матеріалах справи наявна лише довідка про доставлення йому sms повідомлення про виклик у судове засідання на 12 червня 2023 року о 12:00, що, на його переконання, є неналежним повідомленням.

Також стверджує, що він не міг читати sms повідомлення на мобільному телефоні, оскільки пошкодив телефон через падіння.

Ухвалу слідчого судді від 12 червня 2023 року за наслідками розгляду його скарги він отримав рекомендованим листом 10 липня 2023 року. Одразу після отримання ухвали він 12 липня 2023 року подав апеляційну скаргу.

Вважає, що апеляційний суд безпідставно йому відмовив у задоволенні клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, оскільки слідчий суддя фактично провів розгляд скарги без його належного виклику, тобто без його участі, а тому строк апеляційного оскарження цієї ухвали повинен вираховуватися із дня отримання ним копії судового рішення.

Крім того, апеляційний суд не врахував його доводи, що він не міг з`явитися в судове засідання через стан його здоров`я, а саме пошкодження ноги 19 травня 2023 року (розрив сухожилля лівого стегна), що ним було покладено в обґрунтування клопотання.

Таким чином, апеляційний, суд відмовляючи в поновленні строку, позбавив його права доступу до правосуддя, що є істотним порушенням вимог КПК.

Мотиви Верховного Суду

Частиною 1 ст. 117 КПК встановлено, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду. Поняття поважних причин пропуску строків є оціночним, а його вирішення покладається на розсуд суду.

Суд апеляційної інстанції, відмовляючи в задоволенні клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді та повернення апеляційної скарги на підставі п. 4 ч. 3 ст. 399 КПК, виходив із того, що наведені в клопотанні обставини не є істотними, які перешкодили вчасно оскаржити рішення суду. Крім цього, суд послався на те, що заявник був належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи шляхом направлення sms повідомлення, тобто слідчий суддя вжив усіх заходів для належного повідомлення зацікавленої особи, а тому скаржник мав можливість вчасно звернутися з апеляційною скаргою.

Перевіряючи матеріали провадження, ККС ВС встановив, що апеляційний суд належним чином не перевірив доводів про поважність пропуску строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, зокрема того, що чоловік за станом здоров`я він не міг прибути в судове засідання місцевого суду 12 червня 2023 року для розгляду його скарги та вчасно звернутися з апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді.

Відповідно до медичної документації, він 19 травня 2023 року отримав травму, йому було поставлено діагноз «повний розрив сухожилля лівого стегна», 18 червня 2023 року він був поміщений до стаціонару, а 21 червня 2023 року - прооперований, після чого далі він проходив лікування.

Колегія суддів звертає увагу, що чоловік 10 липня 2023 року рекомендованим листом отримав копію ухвали слідчого судді від 12 червня 2023 року і 12 липня 2023 року подав апеляційну скаргу. Ця обставина безумовно вказує, що скаржник не зволікав із написанням апеляційної скарги після отримання копії ухвали та її подачею в найкоротший строк.

За таких обставин висновки апеляційного суду про необґрунтованість підстав для поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді в цьому конкретному випадку є передчасними і не ґрунтуються на матеріалах провадження за скаргою.

Під час нового апеляційного розгляду суду необхідно врахувати викладене та ретельно з`ясувати поважність причин пропущення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді від 12 червня 2023 року.

Крім того, необхідно перевірити доводи про неналежне інформування слідчим суддею про день, час і місце розгляду його скарги та неотримання ним sms повідомлення через несправність телефону.

Відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК особа викликається до суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. При цьому суд повинен переконатися, що таке повідомлення мало місце.

Згідно з ч. 1 ст. 136 КПК належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

З урахуванням цих вимог процесуального закону, колегія суддів уважає безпідставними висновки суду апеляційної інстанції про те, що чоловік, вказавши номер телефону в скарзі, автоматично дав згоду на відправку йому sms повідомлень від суду, оскільки відповідно до Порядку надсилання судових повісток, повідомлень і викликів учасникам судового процесу в електронній формі, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 23 січня 2023 року № 28 (який діяв на час розгляду скарги), судовий виклик надсилається учаснику судового процесу за наявності відповідної його заяви та технічної можливості, тобто текст судової повістки може бути надісланий судом учаснику sms повідомленням лише після подання ним до суду відповідної заяви про намір отримання електронної повістки у формі sms-повідомлення. У ході перевірки матеріалів цього провадження заяви від скаржника, оформленої за встановленим зразком, не виявлено.

Таким чином, суду також необхідно з`ясувати, чи належним чином скаржник був повідомлений слідчим суддею про місце, день та час розгляду його скарги на постанову слідчого від 1 травня 2023 року про закриття кримінального провадження.

Зважаючи на викладене, колегія суддів дійшла висновку про допущення судом апеляційної інстанції під час постановлення оскаржуваної ухвали істотного порушення вимог кримінального процесуального закону, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 438 КПК є підставою для скасування такого рішення.

Автор: Наталя Мамченко

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