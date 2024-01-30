В Киеве в бойлерной сгорел автомобиль

В воскресенье вечером в Киеве в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на Троещине в Деснянском районе столицы.
В ГСЧС сообщили, что прибывшие на вызов спасатели установили, что возгорание произошло в одноэтажном здании бойлерной. В ходе разведки в помещении обнаружили автомобиль.
Ликвидация пожара усложнялась ожиданием допуска к тушению от аварийных служб. В конце концов, огонь удалось унять.
Обошлось без пострадавших. На фото от ГСЧС заметно, что огонь существенно повредил легковушку. Причины пожара будут устанавливать правоохранительные органы.
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