В Киеве в бойлерной сгорел автомобиль

Причины пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

Источник фото: ГСЧС

В воскресенье вечером в Киеве в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на Троещине в Деснянском районе столицы.

В ГСЧС сообщили, что прибывшие на вызов спасатели установили, что возгорание произошло в одноэтажном здании бойлерной. В ходе разведки в помещении обнаружили автомобиль.

Ликвидация пожара усложнялась ожиданием допуска к тушению от аварийных служб. В конце концов, огонь удалось унять.

Обошлось без пострадавших. На фото от ГСЧС заметно, что огонь существенно повредил легковушку. Причины пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

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