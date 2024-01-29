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У Верховній Раді вирішили створити Тимчасову спецкомісію з питань функціонування Києва під час війни

18:17, 29 січня 2024
ТСК буде займатися «моделлю управління в місті», кризою метрополітену та громадського транспорту, критичною інфраструктурою, а також питаннями містобудування та оборонними планувальними заходами.
У Верховній Раді вирішили створити Тимчасову спецкомісію з питань функціонування Києва під час війни
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У парламенті вирішили створити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради з питань функціонування Києва під час війни. Про це повідомив голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін.

«Київ продовжує залишатись політичним та економічним центром країни, а також головною військовою ціллю агресора. У той же час критична інфраструктура міста перебуває в жахливому стані, ледь не щодня нас спіткають сумні новини про метро, наземний транспорт, мости та переходи. Про Бортничі і говорити не хочеться. І це не наслідок ракетних ударів ворога чи проблем з бюджетом (він астрономічний), це наслідок низького рівня менеджменту.

Система управління в місті також перебуває в хаосі. Київрада без незалежного виконкому, «біполярна» КМДА (і виконавчий орган, і елемент державної вертикалі, і сам за собою наглядач), КМВА, відсутність у місті районних рад», - заявив він.

Зокрема, наразі розіслано листи на представників усіх парламентських фракцій та груп щодо делегування представників до складу ТСК. Після отримання відповідей буде узгоджено склад, а текст постанови щодо утворення ТСК піде на реєстрацію та голосування в залу Верхової Ради.

За словами Безгіна, ТСК буде займатися «моделлю управління в місті», кризою метрополітену та громадського транспорту, критичною інфраструктурою, а також питаннями містобудування та оборонними планувальними заходами.

Далі ТСК планує запропонувати певні законодавчі ініціативи.

Автор: Наталя Мамченко 

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