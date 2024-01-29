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Встигнути за 4 години: представника Ради бізнес-омбудсмена будуть повідомляти до обшуку у підприємця, але його нез’явлення не перешкоджатиме виконанню ухвали

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У 2023 році в Україні бажаючих звільнитися з державної служби було більше, ніж бажаючих влаштуватися на держслужбу

З посад державної служби у 2023 році звільнилося 40 193 держслужбовця, а прийшли працювати – 36 187.

  1. В Україні

Оклади від 22 до 37 тис грн: Апеляційна палата ВАКС повідомила про наявність вакантних посад

18:30, 29 січня 2024
Апеляційна палата ВАКС шукає чотирьох спеціалістів.
Оклади від 22 до 37 тис грн: Апеляційна палата ВАКС повідомила про наявність вакантних посад
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду оголосила прийом документів на посади державної служби управління з організаційного забезпечення. Про це йдеться у пресслужбі АП ВАКС.

Серед них:

  1. Завідувача сектору комунікацій та міжнародного співробітництва

Вимоги: вища освіта, ступінь не нижче магістра; досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Досвід взаємодії з представниками медіа; досвід підготовки публікацій на юридичну тематику; адміністрування вебсайтів та ведення сторінок організацій у соціальних мережах Facebook, Instagram, Telegram, Youtube; ідеальне володіння українською мовою та інструментами графічного дизайну (Canva).

Посадовий оклад 37 939 грн.

  1. Судового розпорядника відділу судових розпорядників

Вимоги: Вища освіта, ступiнь не нижче бакалавра, молодшого бакалавра (за спеціальністю – «Право»).

Посадовий оклад 22 449 грн.

  1. Головного спеціаліста відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

 Вимоги: Вища освіта, ступiнь не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід нарахування та ведення обліку розрахунків щодо заробітної плати, відпускних, допомоги по тимчасовій втраті працездатності, розрахунків на підставі виконавчих документів, усіх видів нарахувань та утримань, інших розрахунків, своєчасного розрахунку з бюджетом по податку з доходів фізичних осіб, інших нарахувань та утримань із заробітної плати, складання та подання форм періодичної та річної звітності по оплаті праці до відповідних органів згідно чинного законодавства.

Посадовий оклад 29 184 грн.

  1. Головного спеціаліста управління рухомим, нерухомим майном, матеріально-технічного і господарського забезпечення

Вимоги: Вища освіта, ступiнь не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід з підготовки проєктів договорів щодо закупівлі товарів і послуг та контролю за їх виконанням, досвід забезпечення роботи систем електро-, водо- та теплопостачання.

Посадовий оклад 22 449 грн.

«Чекаємо на ваші резюме із зазначенням у темі листа посади до 17:00 31 січня 2024 року на адресу електронної пошти: [email protected] 

Після опрацювання резюме повідомлення про запрошення на співбесіду будуть надіслані відібраним учасникам», - сказано у повідомленні.

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