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Кабмін готує законопроект щодо протидії зловживання адвокатами процесуальними правами, — міністр юстиції

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що Уряд працює над законопроектом, за яким будуть введені запобіжними затягування справ на етапі судового розгляду з боку сторони захисту.

Зазначення номеру телефону у скарзі ще не означає згоду особи на отримання sms-повісток від суду, — позиція Верховного Суду

Текст судової повістки може бути надісланий судом учаснику sms-повідомленням лише після подання ним до суду відповідної заяви про намір отримання електронної повістки у формі sms повідомлення.

«Уряд вперше ініціює застосування переважного голосу міжнародників без тиску міжнародних партнерів», — Денис Малюська щодо законопроекту про відбір директора БЕБ

Законопроект також передбачає переатестацію усього персоналу БЕБ, що має відбутися після закінчення воєнного стану.

У Верховній Раді вирішили створити Тимчасову спецкомісію з питань функціонування Києва під час війни

ТСК буде займатися «моделлю управління в місті», кризою метрополітену та громадського транспорту, критичною інфраструктурою, а також питаннями містобудування та оборонними планувальними заходами.

РАУ затвердила в новій редакції порядок дій рад адвокатів регіонів при обшуку адвоката

Визначено новий порядок дій членів рад адвокатів при обшуку, огляді житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката.

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Нідерланди виділять Україні 122 млн євро на артилерію та кіберзахист

09:04, 30 січня 2024
122 мільйони євро від Нідерландів підуть на закупівлю артилерійських снарядів, обладнання та на покращення кіберзахисту України.
Нідерланди виділять Україні 122 млн євро на артилерію та кіберзахист
Джерело фото: GETTY IMAGES
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У підтримку України та її оборонної справи, Нідерланди вирішили виділити 122 мільйони євро. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила про це на засіданні Палати представників.

Зазначено, що 87 мільйонів євро буде витрачено на закупівлю артилерійських снарядів для України. Додатково 25 мільйонів євро піде на придбання обладнання через Міжнародний фонд для України (МФУ). Також, нідерландський уряд вкладе 10 мільйонів євро в покращення кіберзахисту України.

Ці кошти стали результатом консультацій Контактної групи з питань оборони України (UDCG), в яку входить 50 країн-партнерів. Ця група надає допомогу Україні у закупівлі обладнання та ресурсів для відстоювання від російської агресії.

Раніше Нідерланди вже внесли 100 мільйонів євро до ініціативи Сполученого Королівства. Ці кошти використовуються для закупівлі ЗРК, боєприпасів та запчастин безпосередньо від промисловості для швидкої та оптимальної підтримки України.

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