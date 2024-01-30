Нідерланди виділять Україні 122 млн євро на артилерію та кіберзахист

122 мільйони євро від Нідерландів підуть на закупівлю артилерійських снарядів, обладнання та на покращення кіберзахисту України.

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У підтримку України та її оборонної справи, Нідерланди вирішили виділити 122 мільйони євро. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила про це на засіданні Палати представників.

Зазначено, що 87 мільйонів євро буде витрачено на закупівлю артилерійських снарядів для України. Додатково 25 мільйонів євро піде на придбання обладнання через Міжнародний фонд для України (МФУ). Також, нідерландський уряд вкладе 10 мільйонів євро в покращення кіберзахисту України.

Ці кошти стали результатом консультацій Контактної групи з питань оборони України (UDCG), в яку входить 50 країн-партнерів. Ця група надає допомогу Україні у закупівлі обладнання та ресурсів для відстоювання від російської агресії.

Раніше Нідерланди вже внесли 100 мільйонів євро до ініціативи Сполученого Королівства. Ці кошти використовуються для закупівлі ЗРК, боєприпасів та запчастин безпосередньо від промисловості для швидкої та оптимальної підтримки України.

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