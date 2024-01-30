«Порцелянова війна» – український документальний фільм став лауреатом Санденського кінофестивалю

Документальний фільм про війну в Україні «Порцелянова війна» визнаний кращим на Санденському фестивалі.

Джерело фото: festival.sundance.org

Документальний фільм «Порцелянова війна», який розповідає про війну в Україні через призму митців порцелянової анімалістики, здобув гран-прі на кінофестивалі Санденс. Цей фільм, виробництво якого поклало своє коріння в Харкові, став лауреатом одного з найбільших фестивалів незалежного кіно, який завершився у Парк-Сіті. Про це повідомила пресслужба фестивалю.

Режисери Брендан Белломо та колишній військовий та митець Слава Леонтьєв показали історію трьох українців, які продовжують творити мистецтво під час війни, створюючи порцелянові фігурки та прикрашаючи зруйновані будинки.

Фільм отримав відзнаку в категорії «Приз журі: Американський документальний фільм» за «непохитний голос, що лунає зсередини жорстокої війни в Україні та закликає піклуватися про тих, хто готовий пожертвувати своїм життям, щоб захистити свою і нашу людяність». Журі також визнало сміливість та красу українського народу через цей фільм.

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