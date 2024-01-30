Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін готує законопроект щодо протидії зловживання адвокатами процесуальними правами, — міністр юстиції

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що Уряд працює над законопроектом, за яким будуть введені запобіжними затягування справ на етапі судового розгляду з боку сторони захисту.

Зазначення номеру телефону у скарзі ще не означає згоду особи на отримання sms-повісток від суду, — позиція Верховного Суду

Текст судової повістки може бути надісланий судом учаснику sms-повідомленням лише після подання ним до суду відповідної заяви про намір отримання електронної повістки у формі sms повідомлення.

«Уряд вперше ініціює застосування переважного голосу міжнародників без тиску міжнародних партнерів», — Денис Малюська щодо законопроекту про відбір директора БЕБ

Законопроект також передбачає переатестацію усього персоналу БЕБ, що має відбутися після закінчення воєнного стану.

У Верховній Раді вирішили створити Тимчасову спецкомісію з питань функціонування Києва під час війни

ТСК буде займатися «моделлю управління в місті», кризою метрополітену та громадського транспорту, критичною інфраструктурою, а також питаннями містобудування та оборонними планувальними заходами.

РАУ затвердила в новій редакції порядок дій рад адвокатів регіонів при обшуку адвоката

Визначено новий порядок дій членів рад адвокатів при обшуку, огляді житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката.

  1. В Україні
  2. / У світі

«Порцелянова війна» – український документальний фільм став лауреатом Санденського кінофестивалю

07:38, 30 січня 2024
Документальний фільм про війну в Україні «Порцелянова війна» визнаний кращим на Санденському фестивалі.
«Порцелянова війна» – український документальний фільм став лауреатом Санденського кінофестивалю
Джерело фото: festival.sundance.org
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Документальний фільм «Порцелянова війна», який розповідає про війну в Україні через призму митців порцелянової анімалістики, здобув гран-прі на кінофестивалі Санденс. Цей фільм, виробництво якого поклало своє коріння в Харкові, став лауреатом одного з найбільших фестивалів незалежного кіно, який завершився у Парк-Сіті. Про це повідомила пресслужба фестивалю.

Режисери Брендан Белломо та колишній військовий та митець Слава Леонтьєв показали історію трьох українців, які продовжують творити мистецтво під час війни, створюючи порцелянові фігурки та прикрашаючи зруйновані будинки.

Фільм отримав відзнаку в категорії «Приз журі: Американський документальний фільм» за «непохитний голос, що лунає зсередини жорстокої війни в Україні та закликає піклуватися про тих, хто готовий пожертвувати своїм життям, щоб захистити свою і нашу людяність». Журі також визнало сміливість та красу українського народу через цей фільм.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аркадій Бущенко
    Аркадій Бущенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ірина Васильєва
    Ірина Васильєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді