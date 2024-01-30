На украинцев ожидает солнечная погода: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Какую погоду приготовила атмосфера украинцам 30 января – 2 февраля.

В Украине будет преобладать солнечная погода, так как царит антициклон. Он обеспечит такую погоду к середине недели. В четверг уже начнут поступать атмосферные фронты вместе с осадками, но температура будет постепенно повышаться.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Так, в ближайшие трое суток без осадков.

На дорогах западных, большинства северных и северо-восточных областей местами гололедица.

Ветер юго-западный и западный, 3-10 м/с.

Температура ночью 30 января 3-8° мороза, в Карпатах до минус 14°, в среду и четверг от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах, 31 января и в северо-восточных областях 3-8° мороза; днем в Украине от 1° мороза до 6° тепла.

2 февраля временами небольшой мокрый снег, местами с дождем, лишь в южной части ночью без осадков. Температура ночью (в северо-восточных и восточных областях и днем) от 3° тепла до 3° мороза; днем 0-6° тепла, в южных, 3 февраля и в западных областях 3-9° тепла.

В Карпатах снег; температура ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.

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