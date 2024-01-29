Венгрия просит, чтобы ее нацменьшинству в Украине вернули ряд утраченных прав, — Петер Сийярто

Петер Сийярто сообщил, что венгерская сторона сформулировала просьбу о возобновлении добрососедских отношений в 11 пунктах.

Фото: unian.ua

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна просит вернуть права своему национальному меньшинству на Закарпатье, которыми оно пользовалась до 2015 года. Об этом он сказал на совместном с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком брифинге по итогам переговоров в Ужгороде, передает «Укринформ».

«Начиная с 2017 года, принимали такие законы, которые уменьшали права венгерского нацменьшинства. В декабре парламент принял закон, который это остановил. Но у нас просьба - может, это и слишком, и вы посчитаете что, я не вежлив, - но мы просим вернуть венгерскому меньшинству все те права, которые оно имело до 2015 года. Мы ничего больше не просим», – сказал он.

Сийярто заявил, что делегации двух стран встретились, чтобы возобновить добрососедские отношения.

По его словам, венгерская сторона сформулировала просьбы в 11 пунктах: в частности, восстановление статуса национальной школы, возможности составлять аттестат зрелости на венгерском языке и пользоваться венгерским в сфере общественной жизни.

Сийярта добавил, что было поручено комиссии договориться об этих вопросах как можно скорее и разработать предложения для министерств.

Ранее сообщалось, что Украина и Венгрия сформируют комиссию для решения вопросов прав нацменьшинств.

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