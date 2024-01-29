Нет, это неправда, — Минобороны сделало загадочное сообщение

В Минобороны сделали загадочное сообщение журналистам: «Нет, это неправда».

В понедельник, 29 января, в Министерстве обороны Украины было сделано загадочное сообщение для журналистов.

«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это не правда», - говорится в пресс-службе ведомства.

Вероятно, речь идет о последней информации в СМИ и Телеграмм-каналах о возможном увольнении Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Как ранее сообщало агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на свой источник, близкий к военно-политическому руководству страны, Залужный может быть уволен с занимаемой должности.

«По его данным, договоренность об этом была достигнута во время встречи Залужного с президентом Владимиром Зеленским. У агентства нет официального подтверждения этой информации», - писало издание.

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