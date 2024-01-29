Президент не увольнял главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, — пресс-секретарь Зеленского

На вопрос, увольнял ли Президент Валерия Залужного пресс-секретарь ответил «точно нет».

Пресссекретарь Президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Глава государства не увольнял главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Об этом он сказал в комментарии УП.

На вопрос, увольнял ли президент Залужного пресс-секретарь ответил «точно нет».

Ранее в Минобороны сделали загадочное сообщение журналистам: «Нет, это неправда».

Как ранее сообщало агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на свой источник, близкий к военно-политическому руководству страны, Залужный якобы может быть уволен с занимаемой должности.

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