Кабмин готовит законопроект о противодействии злоупотреблению адвокатами процессуальными правами, — министр юстиции

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что Правительство работает над законопроектом, по которому будут введены меры против затягивания дел на этапе судебного разбирательства со стороны защиты.

Кабмин работает над законопроектом, который будет направлен против затягивания судебного разбирательства со стороны адвокатов. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, комментируя дальнейшие шаги после регистрации законопроекта о «перезагрузке» Бюро экономической безопасности №10439.

«Мы планируем разработать и зарегистрировать еще несколько инициатив, которые затронут более широкий круг вопросов уголовного процесса. По нашему мнению, такой процесс разбалансирован:

- на этапе досудебного расследования баланс возможностей явно на стороне органа расследования: чрезмерные и необоснованные обыски, аресты, выемки, подозрения и уничтожение репутации пресс-релизами просят каких-то дополнительных инструментов для защиты

- на этапе судебного разбирательства сторона защиты может элементарно затянуть дело на вечность и отвлечь невероятное количество ресурсов судебной системы злоупотреблением своими процессуальными правами.

Как результат: все потеряли интерес к ключевому – приговору суда. Общество требует, чтобы «негодяй сел в тюрьму сразу», правоохранители понимают, что до приговора не доберутся и демонстрируют мгновенный эффект, публика аплодирует или кричит «фе» в зависимости от симпатии/антипатии к подозреваемому.

Исправить это, усовершенствовать и сбалансировать систему, мы попробуем отдельными законопроектами.

Мы внимательно изучили предложения от бизнес-ассоциаций, далеко не со всем согласны, но будем в диалоге, проведем необходимые обсуждения и дискуссии. Услышим всех.

Я скептически отношусь к тому, что законом можно гарантированно остановить злоупотребления полномочиями. История законопроектов «маски-шоу стоп», «маски-шоу стоп-2» и других – тому подтверждение. Работали они максимум несколько месяцев, пока не стало понятно каким образом их обходить.

Поэтому изменение законодательства будет сочетаться с кадровой работой (БЭБ тому пример) и аналитикой данных (как это предусмотрено в указе Президента)», - пояснил министр.

Следует напомнить, что идея по противодействию злоупотреблениям правами защиты – не нова. В частности, как писала «Судебно-юридическая газета», в июле 2023 года председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов прогнозировал, что Верховная Рада примет законопроект 5661, который с 2021 года находится в Верховной Раде и предусматривает ответственность за злоупотребление процессуальными правами со стороны участников процесса.

В соответствии с этим законопроектом следственный судья может признать злоупотреблением процессуальными правами со стороны адвоката, например, подачу жалобы на судебное решение, когда УПК установлен запрет на его обжалование, представление ходатайства для решения вопроса, которое уже решено следственным судьей, заявление заведомо безосновательного отвода судьи и др.

«Изменения в УПК давно назрели. Законодательная инициатива в этом направлении уже существует. Законопроект №5661, подготовленный с участием профессионального сообщества судей и зарегистрированный в Парламенте еще в 2021 году, предусматривает ответственность за злоупотребление процессуальными правами участниками уголовного процесса, включая неявки адвокатов и прокуроров, другие затягивания рассмотрения дел. Его уже давно нужно принять», – отметил Денис Маслов.

Автор: Наталя Мамченко

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