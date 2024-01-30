Кабмін готує законопроект щодо протидії зловживання адвокатами процесуальними правами, — міністр юстиції

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що Уряд працює над законопроектом, за яким будуть введені запобіжними затягування справ на етапі судового розгляду з боку сторони захисту.

Кабмін працює над законопроектом, який буде спрямований проти затягування судового розгляду з боку адвокатів. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, коментуючи подальші кроки після реєстрації законопроекту про «перезавантаження» Бюро економічної безпеки №10439.

«Ми плануємо розробити та зареєструвати ще кілька ініціатив, які торкнуться більш широкого кола питань кримінального процесу. На нашу думку, такий процес розбалансований:

- на етапі досудового розслідування баланс можливостей явно на стороні органу розслідування: надмірні та необгрунтовані обшуки, арешти, виїмки, підозри та знищення репутації прес-релізами аж просять якихось додаткових інструментів для захисту

- на етапі судового розгляду сторона захисту елементарно може затягнути справу на вічність та відволікти неймовірну кількість ресурсів судової системи зловживанням своїми процесуальними правами.

Як результат: усі втратили інтерес до ключового – вироку суду. Суспільство вимагає, щоб «негідник сів у тюрму одразу», правоохоронці розуміють що до вироку не дістануться і демонструють миттєвий ефект, публіка аплодує або кричить «фе» в залежності від симпатії/антипатії до підозрюваного.

Виправити це, вдосконалити і збалансувати систему ми спробуємо окремими законопроектами.

Ми уважно вивчили пропозиції від бізнес-асоціацій, далеко не з усім погоджуємось, але будемо у діалозі, проведемо необхідні обговорення та дискусії. Почуємо усіх.

Я скептично ставлюсь до того, що законом можна гарантовано зупинити зловживання повноваженнями. Історія законопроектів «маски-шоу стоп», «маски-шоу стоп-2» та інших – тому підтвердження. Працювали вони максимум кілька місяців поки не стало зрозуміло яким чином їх обходити.

Тому зміна законодавства буде поєднуватися з кадровою роботою (БЕБ тому приклад), та аналітикою даних (як це передбачено в указі Президента)», - пояснив міністр.

Слід нагадати, що ідея з протидією зловживанням правами захисту – не нова. Зокрема, як писала «Судово-юридична газета», у липні 2023 року голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов прогнозував, що Верховна Рада ухвалить законопроект 5661, який з 2021 року знаходиться у Верховній Раді і передбачає відповідальність за зловживання процесуальними правами з боку учасників процесу.

Відповідно до цього законопроекту слідчий суддя може визнати зловживанням процесуальними правами з боку адвоката, наприклад, подання скарги на судове рішення, коли КПК встановлено заборону на його оскарження, подання клопотання для вирішення питання, яке вже вирішено слідчим суддею, заявлення свідомо безпідставного відводу судді та ін.

«Зміни до КПК давно назріли. Законодавча ініціатива в цьому напрямку вже є. Законопроект № 5661, підготований за участю професійної спільноти суддів та зареєстрований у Парламенті ще у 2021 році, передбачає відповідальність за зловживання процесуальними правами учасниками кримінального процесу, включаючи неявки адвокатів та прокурорів, інші затягування розгляду справ. Його вже давно треба ухвалити», зазначив Денис Маслов.

Автор: Наталя Мамченко

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