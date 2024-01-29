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Миллионы долларов в день: в НБУ сообщили, сколько украинцы тратят за границей

20:51, 29 января 2024
Украинцы за границей ежедневно тратят с карт десятки миллионов долларов.
Миллионы долларов в день: в НБУ сообщили, сколько украинцы тратят за границей
Фото: 24tv.ua
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Заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук сообщил, что украинцы за рубежом генерируют достаточно значительный отток валюты из страны, отражающийся в статье «путешествия» в импорте услуг платежного баланса. Об этом он сказал во время прессбрифинга по поводу решений Правления НБУ по монетарной политике.

По его словам, в 2022 году этот отток был почти 20 млрд долларов, в прошлом году он сократился – 18 млрд долларов.

«Если говорить об объеме расчетов украинских банков с международными платежными системами, то начиная с апреля 2023 года это около $35 млн в день. Он включает использование украинскими гражданами за рубежом карт украинских банков. Мы не видим каких-то всплесков», – указал замглавы НБУ Юрий Гелетий.

В то же время, в НБУ добавили, что на этот год ожидают, что объемы импорта по статье «путешествия» сократятся до 13 млрд долларов. Это, прежде всего, связано с адаптацией наших мигрантов за границей. Отчасти это также связано с изменением налоговой резидентности нашими мигрантами.

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