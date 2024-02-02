Чистая покупка валюты украинцами в январе достигла $1,1 млрд, — Нацбанк

Это стало новым рекордом с октября 2012 года.

В январе 2023 года объемы покупки украинцами валюты превысили объемы ее продаж на $1 млрд 103,2 млн по сравнению с $1 млрд 26,2 млн в декабре и $621,8 млн в ноябре. Это стало новым рекордом с октября 2012 года. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

НБУ отметил, что такой результат января снова обеспечил сегмент наличной валюты, где ее чистая покупка выросла до $885,2 млн с $807,5 млн в декабре и $375-380 млн в ноябре-октябре, тогда как сальдо купли и продажи безналичной валюты осталось на уровни предыдущего месяца – $218,0 млн.

Ранее мы писали, что предоставлятели финансовых платежных услуг должны подключиться к системе электронной почты НБУ.

Также известно, что в 2023 году государственный долг Украины резко возрос.

Кроме того, в НБУ сообщили, сколько украинцы тратят за границей.

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