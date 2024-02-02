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Міноборони розраховує на якомога швидше ухвалення Радою законопроекту про мобілізацію

13:10, 2 лютого 2024
Ілларіон Павлюк зазначив, що цифра мобілізації залежатиме від бойових дій і спроможності мобілізаційного механізму.
Міноборони розраховує на якомога швидше ухвалення Радою законопроекту про мобілізацію
Фото: unian.ua
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Начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк заявив, що Міноборони розраховує, що новий законопроект про мобілізацію буде підтриманий Верховною Радою і підписаний Президентом «якнайшвидше». Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

«Якнайшвидше. Ви розумієте, що для країни було б краще, якби механізм мобілізації було вдосконалено... Уже лютий, ми розраховуємо, що якнайшвидше законопроект буде підтримано в парламенті та згодом підписано Президентом», - відповів Павлюк на запитання про те, на які строки Міноборони розраховує для винесення на голосування в зал нового законопроєкту.

Також він зауважив, що документ не регулює кількість осіб, яких необхідно мобілізувати.

«Те, про що ми говоримо, це той механізм, який дозволить приєднати стільки людей, скільки потрібно. Тобто законопроєкт не створений під визначену цифру», - заявив Павлюк.

Він додав, що цифра мобілізації залежатиме від бойових дій і спроможності мобілізаційного механізму, а також держави забезпечити людей усім необхідним.

Як ми писали, Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Додамо, Держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову і бронюватися будуть не всі.

Разом з тим, головна новація оновленого законопроекту про мобілізацію — накладення обмежень на ухилянтів через суд. Тепер ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного обмеження. А повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет.

Ще ми писали, які зміни щодо мобілізації жінок передбачено у новому законопроекті.

Разом з тим, заступник голови комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв зазначив, що законопроєкт про мобілізацію має багато правильних норм, однак очікується значна кількість правок.

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