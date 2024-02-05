Мобілізація засуджених: «Слуга народу» Єгор Чернєв підтримав новий інструмент поповнення української армії

Чернєв розглядає можливість участі засуджених у захисті країни, проте це має бути добровільна мобілізація.

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Можливість мобілізації засуджених в Україні розглядається як один із потенційних інструментів для забезпечення поповнення української армії. Про це повідомив народний депутат від «Слуги Народу» та заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в коментарі для матеріалу РБК-Україна.

Чернєв підкреслив важливість добровільної мобілізації та присутності командирів, які готові взаємодіяти з засудженими. Зазначивши свої особисті зв'язки з командирами, які виражають бажання приймати засуджених у свої підрозділи, він також вказав на інтерес з боку засуджених, які виявили бажання брати участь у захисті країни.

«Ви знаєте, моя особиста позиція, що це один з інструментів, який можна застосовувати. Але ми маємо розуміти, що це перш за все має бути добровільна мобілізація, по-друге, мають бути все ж таки командири, які будуть погоджуватися і саме, мабуть, рекрутувати засуджених і розуміти, що з цими вони готові працювати, з цими не готові», – сказав Чернєв.

За його словами, він знайомий із командирами, які готові брати засуджених у свої підрозділи, а також є засуджені, готові стати на захист України.

«В мене особисто є запити від командирів на місцях, які говорять, дайте мені такий ресурс, я знаю що з ним робити. З іншого боку є також звернення від засуджених, які відбувають покарання, які також говорять про те, що вони готові захищати батьківщину, дайте нам таку можливість. Я думаю, тут можна знайти рішення, яке буде влаштовувати всіх», – підкреслив Єгор Чернєв.

Зазначимо, вже цього тижня Рада розгляне новий законопроєкт про мобілізацію, однак щодо нього залишається багато дискусій.

Як ми писали, Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Додамо, Держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову і бронюватися будуть не всі.

Разом з тим, головна новація оновленого законопроекту про мобілізацію — накладення обмежень на ухилянтів через суд. Тепер ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного обмеження. А повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет.

Ще ми писали, які зміни щодо мобілізації жінок передбачено у новому законопроекті.

Разом з тим, заступник голови комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв зазначив, що законопроєкт про мобілізацію має багато правильних норм, однак очікується значна кількість правок.

Нагадаємо, Міноборони розраховує на якомога швидше ухвалення Радою законопроекту про мобілізацію.

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