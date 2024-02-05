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  1. В Україні

Експоліцейський з Ізюма, який перейшов на бік рф, отримав 15 років тюрми

22:21, 5 лютого 2024
Зрадник добровільно обійняв посаду «дільничного інспектора поліції».
Експоліцейський з Ізюма, який перейшов на бік рф, отримав 15 років тюрми
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На Харківщині суд визнав винним колишнього поліцейського за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, під час окупації м. Ізюм фігурант перейшов на бік ворога. На той момент він обіймав посаду дільничного офіцера поліції сектору превенції Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Зазначається, що зрадник добровільно обійняв посаду «дільничного інспектора поліції» в незаконно створеному окупаційному органі «Ізюмське районне управління поліції Харківської області». 

«Псевдоправоохоронець здійснював чергування в складі слідчо-оперативних груп, вів матеріали журналів єдиного обліку, забезпечував громадський порядок для окупаційної влади. Крім того, зрадник агітував своїх колег присягнути на вірність державі-агресору та працювати в псевдоправоохоронному органі. 

Згодом він став «старшим участковым уполномоченного полиции отделения участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Отделения полиции № 2 (дислокация г. Изюм)» у так званому «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области», - сказано у повідомленні.

Після звільнення м. Ізюм зрадник переховувався від правосуддя. У жовтні минулого року він наступив на російську протипіхотну міну та отримав травматичну аміпутацію стопи. Після лікування правоохоронці затримали чоловіка.

У судовому засіданні зрадник свою вину не визнав. Вирок винесла колегія суддів Дзержинського районного суду м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

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