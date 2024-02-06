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Суд у Сеулі виправдав керівника Samsung Electronics Лі Дже Йєна у справі про шахрайство

07:59, 6 лютого 2024
Суд зняв із топменеджера звинувачення, які стосувалися махінацій з курсами акцій та шахрайства щодо бухгалтерської звітності.
Суд у Сеулі виправдав керівника Samsung Electronics Лі Дже Йєна у справі про шахрайство
Фото: SeongJoon Cho/Bloomberg
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Топменеджер корпорації Samsung Electronics Co. Лі Дже Йєн довів невинуватість у звинуваченнях щодо махінацій з курсами акцій і шахрайстві щодо бухгалтерської звітності. Про це повідомляє Bloomberg.

Прокуратура вимагала для нього 5-річне ув’язнення і штраф у розмірі, еквівалентному $376 000.

Суд у Сеулі зняв із топменеджера звинувачення, які стосувалися махінацій з курсами акцій та шахрайства щодо бухгалтерської звітності. Це дозволить мільярдерові й надалі очолювати конгломерат, якому загрожують старі та нові конкуренти.

Суддя Центрального окружного суду Сеула виніс вирок після майже годинного зачитування рішення, зосередившись на тому, чи маніпулював Лі Дже Йєн злиттям Samsung C&T Corp. та Cheil Industries Inc. у 2015 році з метою отримання впливу та неправомірної вигоди.

Суддя вказав на низку невідповідностей у справі. Приміром, йдеться про відсутність доказів щодо вказаних намірів мільярдера або того, що він чи Samsung ввели в оману акціонерів.

Адвокати Лі Дже Йєна у своїй заяві зазначили, що вважають, що це виправдовує спірну угоду 2015 року, а також подякували суду.

Нагадаємо, що 55-річний бізнесмен протягом багатьох років був втягнутий у юридичну боротьбу, яка потрясла технологічний світ та спровокувала політичний скандал, що призвів до імпічменту колишньої президентки Південної Кореї Пак Кин Х’є.

У листопаді прокурори вимагали для Лі Дже Йєна п’ятирічного тюремного ув’язнення та штрафу в розмірі 500 млн вон ($376 тис.) за звинуваченнями у маніпулюванні з курсами акцій та шахрайстві щодо бухгалтерської звітності.

Звинувачення були пов’язані зі злиттям двох дочірніх компаній Samsung, яке, за словами прокурорів, допомогло зміцнити контроль мільярдера над конгломератом.

Як відомо, вперше звинувачення проти бізнесмена висунули у 2017 році. Того року він був засуджений до п’яти років ув’язнення, але вже у 2018 році після апеляції термін замінили на умовний та скоротили до двох із половиною років.

У 2021 році Лі Дже Йєна засудили до двох із половиною років за звинуваченнями у хабарництві. Але невдовзі він був помилуваний та восени 2022 року очолив корпорацію Samsung.

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