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Суд в Сеуле оправдал руководителя Samsung Electronics Ли Дже Йена по делу о мошенничестве

07:59, 6 февраля 2024
Суд снял с топ-менеджера обвинения, касающиеся махинаций с курсами акций и мошенничества по бухгалтерской отчетности.
Суд в Сеуле оправдал руководителя Samsung Electronics Ли Дже Йена по делу о мошенничестве
Фото: SeongJoon Cho/Bloomberg
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Топ-менеджер корпорации Samsung Electronics Co. Ли Дже Йен доказал невиновность в обвинениях в махинациях с курсами акций и мошенничестве по бухгалтерской отчетности. Об этом сообщает Bloomberg.

Прокуратура требовала для него 5-летнего заключения и штрафа в размере, эквивалентном $376 000.

Суд в Сеуле снял с топ-менеджера обвинения, касающиеся махинаций с курсами акций и мошенничества по бухгалтерской отчетности. Это позволит миллиардеру и дальше возглавлять конгломерат, которому угрожают старые и новые конкуренты.

Судья Центрального окружного суда Сеула вынес приговор после почти часовой зачитывания решения, сосредоточившись на том, манипулировал ли Ли Дже Йен слиянием Samsung C&T Corp. и Cheil Industries Inc. в 2015 году для получения влияния и неправомерной выгоды.

Судья указал на ряд несоответствий по делу. К примеру, речь идет об отсутствии доказательств по указанным намерениям миллиардера или тому, что он или Samsung ввели в заблуждение акционеров.

Адвокаты Ли Дже Йена в своем заявлении отметили, что считают, что это оправдывает спорное соглашение 2015 года, а также поблагодарили суд.

Напомним, что 55-летний бизнесмен в течение многих лет был вовлечен в юридическую борьбу, которая потрясла технологический мир и спровоцировала политический скандал, приведший к импичменту бывшей президентки Южной Кореи Пак Кин Хье.

В ноябре прокуроры требовали для Ли Дже Йена пятилетнего тюремного заключения и штрафа в размере 500 млн вон ($376 тыс.) по обвинениям в манипулировании с курсами акций и мошенничестве по бухгалтерской отчетности.

Обвинения были связаны со слиянием двух дочерних компаний Samsung, которое, по словам прокуроров, помогло укрепить контроль миллиардера над конгломератом.

Как известно, впервые обвинения против бизнесмена было предъявлено в 2017 году. В том году он был приговорен к пяти годам заключения, но уже в 2018 году после апелляции срок заменили условным и сократили до двух с половиной лет.

В 2021 году Ли Дже Йена приговорили к двум с половиной годам по обвинениям во взяточничестве. Но вскоре он был помилован и осенью 2022 года возглавил корпорацию Samsung.

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