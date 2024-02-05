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  1. В Украине

Экс-полицейский из Изюма, перешедший на сторону рф, получил 15 лет тюрьмы

22:21, 5 февраля 2024
Предатель добровольно вступил в должность «участкового инспектора полиции».
Экс-полицейский из Изюма, перешедший на сторону рф, получил 15 лет тюрьмы
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В Харьковской области суд признал виновным бывшего полицейского по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, во время оккупации г. Изюм фигурант перешел на сторону врага. В то время он занимал должность участкового офицера полиции сектора превенции Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области.

Отмечается, что предатель добровольно вступил в должность «участкового инспектора полиции» в незаконно созданном оккупационном органе «Изюмское районное управление полиции Харьковской области».

«Псевдоправоохранитель осуществлял дежурство в составе следственно-оперативных групп, вел материалы журналов единого учета, обеспечивал общественный порядок для оккупационных властей. Кроме того, предатель агитировал своих коллег присягнуть на верность государству-агрессору и работать в псевдоправоохранном органе.

Впоследствии он стал «старшим участковым уполномоченной полиции по делам несовершеннолетних» в так называемом «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области», - говорится в сообщении.

После освобождения г. Изюм предатель скрывался от правосудия. В октябре прошлого года он наступил на российскую противопехотную мину и получил травматическую амипутацию стопы. После лечения правоохранители задержали мужчину.

В судебном заседании предатель свою вину не признал. Приговор вынесла коллегия судей Дзержинского районного суда г. Харькова. Идет срок на апелляционное обжалование.

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