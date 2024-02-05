Рада розгляне новий законопроєкт про мобілізацію вже цього тижня, однак щодо нього залишається багато дискусій, — Олександр Корнієнко

В першому читанні законопроект може бути ухвалений парламентом вже на цьому тижні.

Новий законопроєкт про мобілізацію парламент може ухвалити в першому читанні вже цього тижня. Однак у документі є багато дискусійних норм. Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, передає «УНІАН».

За його словами, невдовзі має бути рішення профільного комітету щодо законопроєкту. До порядку денного його планують включити цього тижня.

«На цьому тижні є висока ймовірність, що парламент розгляне в першому читанні цей законопроект, а також всі альтернативні, які будуть надходити на момент прийняття комітетом відповідних рішень про скорочення термінів підготовки», - зазначив Корнієнко.

Він також розповів, що термін внесення правок до законопроекту буде скорочено.

«У комітеті пропонують скорочувати термін розгляду поправок, але це рішення ухвалюється сесійною залою. Тому будемо дивитися як проголосують», - зазначив Корнієнко.

За його словами, найближчим часом відбудеться погоджувальна рада, на якій стане зрозуміло, як та чи інша фракція ставиться до нового законопроєкту.

«Фракція «Слуга народу» має 235 депутатів, а це більшість, тому всі законопроекти, які запропоновані фракцією потрапляють в порядок денний. Але в залі має бути 226 голосів для ухвалення рішення», - сказав Корнієнко.

Він також нагадав, що законопроєкт змінився після першої редакції. Однак, в ньому залишаються кілька позицій, які викликають дискусії.

«Йдеться про питання електронних повісток, хоча там так не написано, але воно залишається дискутивним. Мені здається, що серед народних депутатів будуть дискусії і по нормам щодо тих, хто доглядає осіб з інвалідністю. Є дискусії про аспірантів за рахунок державного і не державного замовлення. Чомусь тільки про аспірантів, чомусь ми не чуємо про студентів. Зрозуміло, що велика частина дискусії буде стосуватися, напевно, заходів примусу. Можливо до другого читання будуть якісь правки і коригування. Очевидно, що правок буде багато до другого читання, бо закон дискутивний, але будемо шукати порозуміння», - наголосив Корнієнко.

Водночас він не зміг спрогнозувати терміни ухвалення законопроєкту Радою.

«Мені важко сказати - це залежить від того скільки буде поправок», - додав Корнієнко.

Як ми писали, Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Додамо, Держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову і бронюватися будуть не всі.

Разом з тим, головна новація оновленого законопроекту про мобілізацію — накладення обмежень на ухилянтів через суд. Тепер ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного обмеження. А повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет.

Ще ми писали, які зміни щодо мобілізації жінок передбачено у новому законопроекті.

Разом з тим, заступник голови комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв зазначив, що законопроєкт про мобілізацію має багато правильних норм, однак очікується значна кількість правок.

Нагадаємо, Міноборони розраховує на якомога швидше ухвалення Радою законопроекту про мобілізацію.

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