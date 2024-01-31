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  1. В Україні

У Раді зареєстрували законопроект, який дозволить зберігати та використовувати репродуктивні клітини загиблих військових

14:11, 31 січня 2024
Військові зможуть розпорядитися біоматеріалами, написавши відповідне розпорядження на випадок смерті.
У Раді зареєстрували законопроект, який дозволить зберігати та використовувати репродуктивні клітини загиблих військових
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У Верховній Раді зареєстровано законопроект 10448, який передбачає можливість зберігання та використання репродуктивних клітин загиблих військовослужбовців та військовослужбовиць для народження дітей. Про це повідомив голова Комітету здоров’я нації Михайло Радуцький.

У документі йдеться про те, що військові, чиї репродуктивні клітини зберігаються у кріобанках, мають заповнити відповідне розпорядження. Так вони зможуть розпорядитися своїми репродуктивними клітинами. 

У випадку загибелі захисника чи захисниці, репродуктивні клітини коштом держави зберігатимуть протягом 3 років. Після закінчення цього терміну подальше зберігання може бути продовжене коштом іншої людини чи компанії, яка вказана у розпорядженні.

Законопроєкт також передбачає внесення змін до Цивільного та Сімейного кодексів України, щоб забезпечити пільги для дітей, народжених за допомогою репродуктивних клітин загиблих військовослужбовців. Це дозволить таким дітям отримувати пільги і підтримку від держави.

Михайло Радуцький нагадав, що у листопаді минулого року Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство)» (№3496-IX), який дозволяє військовим, що на фронті втратили репродуктивну функцію, зберігати коштом держави біоматеріал у кріобанках та народжувати дітей.

«Але в цьому Законі не було врегульоване питання постмортальної репродукції, тобто народження дитини після загибелі військового. Як і обіцяв, подаємо окремий законопроект для врегулювання цього важливого питання», — зазначив він. 

Нагадаємо, що у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що жінкам заборонили використовувати для запліднення заморожений біоматеріал їхніх загиблих чоловіків. 

Після цього Михайло Радуцький пообіцяв, що до 23 березня Рада проголосує зміни до законодавства, які дозволять використовувати репродуктивні клітини полеглих військових.

У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що кріобанки не будуть утилізувати заморожений біологічний матеріал українських військових, які загинули на фронті.

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