В Раде зарегистрировали законопроект, позволяющий сохранять и использовать репродуктивные клетки погибших военных

Военные могут распорядиться биоматериалами, написав соответствующее распоряжение на случай смерти.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №10448, предусматривающий возможность хранения и использования репродуктивных клеток погибших военнослужащих. Об этом сообщил глава Комитета здоровья нации Михаил Радуцкий.

В документе говорится, что военные, чьи репродуктивные клетки хранятся в криобанках, должны заполнить соответствующее распоряжение. Так они могут распорядиться своими репродуктивными клетками.

В случае гибели защитника или защитницы, репродуктивные клетки на средства государства будут сохраняться в течение 3 лет. По истечении этого срока дальнейшее хранение может быть продлено на средства другого человека или компании, указанной в распоряжении.

Законопроект также предусматривает внесение изменений в Гражданский и Семейный кодексы Украины, чтобы обеспечить льготы для детей, рожденных с помощью репродуктивных клеток погибших военнослужащих. Это позволит детям получать льготы и поддержку от государства.

Михаил Радуцкий напомнил, что в ноябре прошлого года Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении права военнослужащих и других лиц на биологическое отцовство (материнство)» (№3496-IX), разрешающий военным, которые на фронте потеряли репродуктивную функцию, хранить за счет государства биоматериал в криобанках и рожать детей.

«Но в этом Законе не был урегулирован вопрос постмортальной репродукции, то есть рождение ребенка после гибели военного. Как и обещал, даем отдельный законопроект для урегулирования этого важного вопроса», — отметил он.

Напомним, в СМИ появились сообщения о том, что женщинам запретили использовать для оплодотворения замороженный биоматериал их погибших мужчин.

В связи с этим Михаил Радуцкий пообещал, что до 23 марта Рада проголосует изменения в законодательство, которые позволят использовать репродуктивные клетки павших военных.

В Министерстве здравоохранения заверили, что криобанки не будут утилизировать замороженный биологический материал украинских военных, погибших на фронте.

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