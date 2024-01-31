Масштабные махинации с зарплатами в одном из изоляторов Харькова: будут судить экс-руководителя и шестерых его подчиненных

Начальник изолятора договорился с шестью подчиненными, что они могут получать заработную плату не выходя на работу, а за это они должны были отдавать руководителю половину зарплаты.

Завершено досудебное расследование в отношении бывшего руководителя одного из харьковских изоляторов временного содержания и шести его подчиненных, почти за два года присвоивших более 2 млн грн государственных средств. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Обвинительный акт направлен в суд.

Отмечается, что начальник изолятора договорился с шестью подчиненными, что они могут получать заработную плату, не выходя на работу. За это они должны были отдавать руководителю половину зарплаты.

Такая схема действовала около двух лет. Пока фигуранты официально находились в штате работников изолятора, они занимались своими личными делами, в частности, один из них работал таксистом.

По данным ГБР, деньги фигуранты переводили либо на счета жены начальника, либо отдавали ему лично наличными. Общая сумма безосновательно выплаченной заработной платы составляет более 2 млн. гривен.

Все «работники» уволены.

Бывший начальник учреждения и шесть его подчиненных обвиняются в:

завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц и совершенное повторно в крупных размерах (ч.ч. 3, 4 ст. 191 УК Украины).

внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Решается вопрос о возмещении нанесенного государству ущерба.

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