Масштабні махінації із зарплатами в одному із ізоляторів Харкова: судитимуть екскерівника та шістьох його підлеглих

Начальник ізолятора домовився із шістьма підлеглими, що вони можуть отримувати заробітну платню не виходячи на роботу, а за це вони мали віддавати керівнику половину зарплати.

Завершено досудове розслідування стосовно колишнього керівника одного із харківських ізоляторів тимчасового тримання та шести його підлеглих, які майже за два роки привласнили понад 2 млн грн державних коштів. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Зазначається, що начальник ізолятора домовився із шістьма підлеглими, що вони можуть отримувати заробітну платню не виходячи на роботу. За це вони мали віддавати керівнику половину зарплати.

Така схема діяла близько двох років. Поки фігуранти офіційно були в штаті працівників ізолятора, вони займалися своїми особистими справами, зокрема, один з них працював таксистом.

За даними ДБР, гроші фігуранти переводили або на рахунки дружини начальника, або віддавали йому особисто готівкою. Загальна сума безпідставно виплаченої заробітної плати становить понад 2 млн гривень.

Всі «працівники» наразі звільнені.

Колишній начальник установи та шість його підлеглих обвинувачується у:

заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб та вчинене повторно у великих розмірах (ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України).

внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Вирішується питання щодо відшкодування завданих державі збитків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.