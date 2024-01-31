На посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів претендують 2 кандидати

ВРП отримала документи від 201 кандидата на посади у службі дисциплінарних інспекторів.

Джерело фото: ВРП

У Вищій раді правосуддя триває прийом документів від кандидатів на посади керівника служби дисциплінарних інспекторів, його заступника, дисциплінарного інспектора.

Як повідомили у ВРП, станом на 31 січня документи подав​​​​​​ 201 кандидат, однак надійшли 252 заяви, оскільки деякі кандидати претендують на декілька посад.

На посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів наразі претендують 2 кандидати.

На посаду заступника керівника СДІ – 62 кандидати, з них тільки на посаду заступника – 13 кандидатів.

На посаду дисциплінарного інспектора СДІ – 188 кандидатів, з них тільки на інспектора – 139 кандидатів.

47 кандидатів претендують і на посаду заступника, і на посаду дисциплінарного інспектора.

2 кандидати подали заяви на керівника, заступника і дисциплінарного інспектора.

Серед кандидатів 83 жінки та 118 чоловіків.

30 січня Рада продовжила строк прийому документів до 14 лютого у зв’язку з необхідністю надання додаткового часу кандидатам для подання документів, які підтверджують відповідність вимогам до зазначених посад, зокрема документів, що підтверджують вільне володіння державною та іноземною мовами. А також з метою залучення більшої кількості кандидатів на вказані посади.

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