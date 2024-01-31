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Навіть непридатні до служби при перетині кордону повинні будуть додатково пред’явити військово-обліковий документ

Законопроект про мобілізацію закріплює раніше висловлену позицію Прикордонної служби, що без військового квитка перетнути кордон чоловіку 18-60 років не можна, навіть якщо він визнаний непридатним.

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Законопроект про мобілізацію визначає нові правила бронювання, у тому числі, для працівників судів і кінцевих бенефіціарних власників бізнесу, а також дозволяє звільнитися з військової служби членам ВРП, ВККС та і суддям.

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Військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, також потраплять під ризик арешту рахунків, якщо не відреагують на вимогу ТЦК, а консульські дії будуть для них заблоковані, якщо вони не стоять на обліку.

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  1. Суд інфо

На посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів претендують 2 кандидати

14:17, 31 січня 2024
ВРП отримала документи від 201 кандидата на посади у службі дисциплінарних інспекторів.
На посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів претендують 2 кандидати
Джерело фото: ВРП
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У Вищій раді правосуддя триває прийом документів від кандидатів на посади керівника служби дисциплінарних інспекторів, його заступника, дисциплінарного інспектора.

Як повідомили у ВРП, станом на 31 січня документи подав​​​​​​ 201 кандидат, однак надійшли 252 заяви, оскільки деякі кандидати претендують на декілька посад.

На посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів наразі претендують 2 кандидати.

На посаду заступника керівника СДІ – 62 кандидати, з них тільки на посаду заступника – 13 кандидатів.

На посаду дисциплінарного інспектора СДІ – 188 кандидатів, з них тільки на інспектора – 139 кандидатів.

47 кандидатів претендують і на посаду заступника, і на посаду дисциплінарного інспектора.

2 кандидати подали заяви на керівника, заступника і дисциплінарного інспектора.

Серед кандидатів 83 жінки та 118 чоловіків.

30 січня Рада продовжила строк прийому документів до 14 лютого у зв’язку з необхідністю надання додаткового часу кандидатам для подання документів, які підтверджують відповідність вимогам до зазначених посад, зокрема документів, що підтверджують вільне володіння державною та іноземною мовами. А також з метою залучення більшої кількості кандидатів на вказані посади.

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