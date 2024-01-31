Комітет Ради підтримує прийняття за основу законопроекту щодо оподаткування земель природно-заповідного фонду земельним податком

Проектом передбачається встановлення ставки земельного податку за земельні ділянки, які належать до земель природно-заповідного фонду, в розмірі, що не перевищує 0,1% від їх нормативної грошової оцінки.

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування пропонує Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, визначеного головним з підготовки та опрацювання проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування земель природно-заповідного фонду земельним податком №10198, рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу за умови обов’язкового доопрацювання під час підготовки до другого читання з урахуванням надання відповідним територіальним громадам фінансових компенсаторів. Про це повідомляє пресслужба парламенту

Проект Закону внесено Кабінетом Міністрів з метою підтримки та забезпечення належного рівня функціонування установ природно-заповідного фонду і ним передбачається встановлення ставки земельного податку за земельні ділянки, які належать до земель природно-заповідного фонду, в розмірі, що не перевищує 0,1% від їх нормативної грошової оцінки.

За інформацією Асоціації міст України та Всеукраїнської асоціації громад реалізація даної законодавчої ініціативи призведе до суттєвих втрат бюджетів територіальних громад, обсяги яких в окремих територіальних громадах можуть становити до 31% надходжень загального фонду. Фактично відбуватиметься розширення кола платників податків, яким законодавчо встановлюється зменшена ставка податку, що відповідно до положень статті 30 Податкового Кодексу України по суті є пільгою.

Народні депутати України – члени Комітету звернули увагу на необхідність врахування при підготовці даного законопроекту припису частини четвертої статті 142 Конституції України, згідно з яким витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою. Дотримання цієї ключової умови лягло в основу висновку Комітету щодо можливості прийняття законопроекту за основу за результатами розгляду в першому читанні.

Розгляд питання відбувся на засіданні 18 січня 2024 року.

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