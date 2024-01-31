Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Працівники апаратів судів і кінцеві бенефіціарні власники бізнесу будуть заброньовані, але не всі, - законопроект про мобілізацію

Законопроект про мобілізацію визначає нові правила бронювання, у тому числі, для працівників судів і кінцевих бенефіціарних власників бізнесу, а також дозволяє звільнитися з військової служби членам ВРП, ВККС та і суддям.

Рахунки та цінності військовозобов’язаних, які виїхали за кордон і не уточнили свої облікові дані, можуть арештувати

Військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, також потраплять під ризик арешту рахунків, якщо не відреагують на вимогу ТЦК, а консульські дії будуть для них заблоковані, якщо вони не стоять на обліку.

За ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва внесли заставу

Тепер Всеволод Князєв зможе вийти із СІЗО.

Судам дадуть 15 днів на розгляд справ про арешт рахунків ухилянтів, – які зміни до КАСУ передбачає законопроект про мобілізацію

Кабмін запропонував, аби у судів було 15 днів на розгляд справ за заявами ТЦК про накладення арешту на кошти та інші цінності ухилянта або обмеження у керуванні авто, а рішення судів будуть підлягати негайному виконанню.

ВП ВС поставила крапку у питанні, до судів якої юрисдикції звертатися цивільним дружинам загиблих військових про встановлення факту спільного проживання і отримання соцдопомоги

Велика Палата Верховного Суду зробила висновок стосовно юрисдикції судових справ цивільних дружин загиблих Захисників України, які намагаються встановити факт проживання однією сім’єю із загиблим військовослужбовцем та отримати відповідну допомогу від держави як члени родини.

  1. В Україні
  2. / Законодавство

Комітет Ради підтримує прийняття за основу законопроекту щодо оподаткування земель природно-заповідного фонду земельним податком

14:05, 31 січня 2024
Проектом передбачається встановлення ставки земельного податку за земельні ділянки, які належать до земель природно-заповідного фонду, в розмірі, що не перевищує 0,1% від їх нормативної грошової оцінки.
Комітет Ради підтримує прийняття за основу законопроекту щодо оподаткування земель природно-заповідного фонду земельним податком
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування пропонує Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, визначеного головним з підготовки та опрацювання проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування земель природно-заповідного фонду земельним податком №10198, рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу за умови обов’язкового доопрацювання під час підготовки до другого читання з урахуванням надання відповідним територіальним громадам фінансових компенсаторів. Про це повідомляє пресслужба парламенту

Проект Закону внесено Кабінетом Міністрів з метою підтримки та забезпечення належного рівня функціонування установ природно-заповідного фонду і ним передбачається встановлення ставки земельного податку за земельні ділянки, які належать до земель природно-заповідного фонду, в розмірі, що не перевищує 0,1% від їх нормативної грошової оцінки.

За інформацією Асоціації міст України та Всеукраїнської асоціації громад реалізація даної законодавчої ініціативи призведе до суттєвих втрат бюджетів територіальних громад, обсяги яких в окремих територіальних громадах можуть становити до 31% надходжень загального фонду. Фактично відбуватиметься розширення кола платників податків, яким законодавчо встановлюється зменшена ставка податку, що відповідно до положень статті 30 Податкового Кодексу України по суті є пільгою.

Народні депутати України – члени Комітету звернули увагу на необхідність врахування при підготовці даного законопроекту припису частини четвертої статті 142 Конституції України, згідно з яким витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою. Дотримання цієї ключової умови лягло в основу висновку Комітету щодо можливості прийняття законопроекту за основу за результатами розгляду в першому читанні.

Розгляд питання відбувся на засіданні 18 січня 2024 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Чернота
    Людмила Чернота
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Андрій Мороз
    Андрій Мороз
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Стрельнікова
    Наталя Стрельнікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Первомайський
    Олег Первомайський
    суддя Конституційного Суду України