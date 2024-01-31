Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сотрудники аппаратов судов и конечные бенефициарные владельцы бизнеса будут забронированы, но не все, - законопроект о мобилизации

Законопроект о мобилизации определяет новые правила бронирования, в том числе, для работников судов и конечных бенефициарных владельцев бизнеса, а также позволяет уволиться с военной службы членам ВСП, ВККС и судьям.

Счета и ценности военнообязанных, уехавших за границу и не уточнивших свои учетные данные, могут арестовать

Находящиеся за рубежом военнообязанные также попадут под риск ареста счетов, если не отреагируют на требование ТЦК, а консульские действия будут для них заблокированы, если они не состоят на учете.

За экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева внесли залог

Теперь Всеволод Князев сможет выйти из СИЗО.

Судам дадут 15 дней на рассмотрение дел об аресте счетов уклонистов, – какие изменения в КАСУ предусматривает законопроект о мобилизации

Кабмин предложил, чтобы у судов было 15 дней на рассмотрение дел по заявлениям ТЦК о наложении ареста на средства и другие ценности уклониста или ограничении в управлении авто, а решения судов будут подлежать немедленному исполнению.

БП ВС поставила точку в вопросе, в суды какой юрисдикции обращаться гражданским женам погибших военных об установлении факта совместного проживания и получении соцпомощи

Большая Палата Верховного Суда сделала заключение о юрисдикции судебных дел гражданских жен погибших Защитников Украины, которые пытаются установить факт проживания одной семьей с погибшим военнослужащим и получить соответствующую помощь от государства как члены семьи.

  1. В Украине
  2. / Законодательство

Комитет Рады поддерживает принятие за основу законопроекта о налогообложении земель природно-заповедного фонда земельным налогом

14:05, 31 января 2024
Проект предусматривает установление ставки земельного налога за земельные участки, принадлежащие к землям природно-заповедного фонда, в размере, не превышающем 0,1% от их нормативной денежной оценки.
Комитет Рады поддерживает принятие за основу законопроекта о налогообложении земель природно-заповедного фонда земельным налогом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства предлагает Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, определенного главным по подготовке и проработке проекта Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения земель природно-заповедного фонда земельным налогом № 10198, рекомендовать Верховной Раде принять его за основу при условии обязательной доработки при подготовке ко второму чтению с учетом предоставления соответствующим территориальным общинам финансовых компенсаторов. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Проект Закона внесен Кабинетом Министров с целью поддержки и обеспечения должного уровня функционирования учреждений природно-заповедного фонда и им предусматривается установление ставки земельного налога за земельные участки, принадлежащие к землям природно-заповедного фонда, в размере, не превышающем 0,1% от них нормативной денежной оценке.

По информации Ассоциации городов Украины и Всеукраинской ассоциации общин, реализация данной законодательной инициативы приведет к существенным потерям бюджетов территориальных общин, объемы которых в отдельных территориальных общинах могут составлять до 31% поступлений общего фонда. Фактически будет происходить расширение круга налогоплательщиков, которым законодательно устанавливается уменьшенная ставка налога, что согласно положениям статьи 30 Налогового Кодекса Украины, по сути, является льготой.

Народные депутаты Украины – члены Комитета обратили внимание на необходимость учета при подготовке данного законопроекта предписания части четвертой статьи 142 Конституции Украины, согласно которому расходы органов местного самоуправления, возникшие в результате решений органов государственной власти, компенсируются государством. Соблюдение этого ключевого условия легло в основу заключения Комитета о возможности принятия законопроекта за основу по результатам рассмотрения в первом чтении.

Рассмотрение вопроса состоялось на заседании 18 января 2024 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Чернота
    Людмила Чернота
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Андрій Мороз
    Андрій Мороз
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Стрельнікова
    Наталя Стрельнікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Первомайський
    Олег Первомайський
    суддя Конституційного Суду України