Комитет Рады поддерживает принятие за основу законопроекта о налогообложении земель природно-заповедного фонда земельным налогом

Проект предусматривает установление ставки земельного налога за земельные участки, принадлежащие к землям природно-заповедного фонда, в размере, не превышающем 0,1% от их нормативной денежной оценки.

Комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства предлагает Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, определенного главным по подготовке и проработке проекта Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения земель природно-заповедного фонда земельным налогом № 10198, рекомендовать Верховной Раде принять его за основу при условии обязательной доработки при подготовке ко второму чтению с учетом предоставления соответствующим территориальным общинам финансовых компенсаторов. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Проект Закона внесен Кабинетом Министров с целью поддержки и обеспечения должного уровня функционирования учреждений природно-заповедного фонда и им предусматривается установление ставки земельного налога за земельные участки, принадлежащие к землям природно-заповедного фонда, в размере, не превышающем 0,1% от них нормативной денежной оценке.

По информации Ассоциации городов Украины и Всеукраинской ассоциации общин, реализация данной законодательной инициативы приведет к существенным потерям бюджетов территориальных общин, объемы которых в отдельных территориальных общинах могут составлять до 31% поступлений общего фонда. Фактически будет происходить расширение круга налогоплательщиков, которым законодательно устанавливается уменьшенная ставка налога, что согласно положениям статьи 30 Налогового Кодекса Украины, по сути, является льготой.

Народные депутаты Украины – члены Комитета обратили внимание на необходимость учета при подготовке данного законопроекта предписания части четвертой статьи 142 Конституции Украины, согласно которому расходы органов местного самоуправления, возникшие в результате решений органов государственной власти, компенсируются государством. Соблюдение этого ключевого условия легло в основу заключения Комитета о возможности принятия законопроекта за основу по результатам рассмотрения в первом чтении.

Рассмотрение вопроса состоялось на заседании 18 января 2024 года.

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