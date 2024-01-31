Сотрудники аппаратов судов и конечные бенефициарные владельцы бизнеса будут забронированы, но не все, - законопроект о мобилизации

Законопроект о мобилизации определяет новые правила бронирования, в том числе, для работников судов и конечных бенефициарных владельцев бизнеса, а также позволяет уволиться с военной службы членам ВСП, ВККС и судьям.

Законопроект Кабмина о мобилизации определяет новые правила бронирования военнообязанных.

Так, согласно новой редакции статьи 25 о мобилизации бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу:

1) в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления в должностях:

государственной службы категории А, председателей областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских голов – все военнообязанные;

государственной службы категории Б, В, в органах местного самоуправления – до 50 процентов от количества военнообязанных;

2) в Национальной полиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, Службе судебной охраны, в судах, других государственных органах и учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, патронатных службах за исключением военнообязанных, указанных в пункте 1 настоящей части;

3) на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

4) на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе конечные бенефициарные владельцы, а также критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в особый период. Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в особый период, устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Порядок и организация бронирования, критерии, перечень должностей и профессий, а также объемы бронирования военнообязанных (кроме прямо определенных п. 1 относительно объема бронирования госслужащих) определяется Кабмином.

При этом военнообязанные, забронированные за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями, обязаны уточнить свои учетные данные по их бронированию через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста. или в ТЦК по месту своего пребывания или нахождения.

Также решается вопрос об увольнении с военной службы членов Высшего совета правосудия и ВККС.

Так, военнослужащие, проходящие военную службу, подлежат увольнению со службы в связи с назначением (избранием) на должность судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Председателя Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Военнослужащим, кроме военнослужащих срочной воинской службы и военной службы по призыву лиц офицерского состава, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 50% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги 10 календарных лет и более - увольняемых с военной службы в связи с назначением (избранием) на должность судьи, судьи КСУ, члена ВРП, члена ВККС, Председателя Службы дисциплинарных инспекторов ВСП, его заместителя, дисциплинарного инспектора ВСП.

Военнослужащим военной службы по призыву лиц офицерского состава единовременная денежная помощь в размере 50% месячного денежного довольствия выплачивается в случае увольнения с военной службы в связи с назначением (избранием) на должность судьи, судьи КСУ, члена ВСП, члена ВККС, Председателя Службы дисциплинарных инспекторов ВСП, его заместителя, дисциплинарного инспектора ВСП.

Автор: Наталья Мамченко

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