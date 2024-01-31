На должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов претендуют 2 кандидата

ВСП получил документы от 201 кандидата на должности в службе дисциплинарных инспекторов.

Источник фото: ВСП

В Высшем совете правосудия идет прием документов от кандидатов на должности руководителя службы дисциплинарных инспекторов, его заместителя, дисциплинарного инспектора.

Как сообщили в ВСП, по состоянию на 31 января документы подал 201 кандидат, однако поступило 252 заявления, поскольку некоторые кандидаты претендуют на несколько должностей.

На должность руководителя службы дисциплинарных инспекторов сейчас претендуют 2 кандидата.

На должность заместителя руководителя СДИ – 62 кандидата, из них только на должность заместителя – 13 кандидатов.

На должность дисциплинарного инспектора СДИ – 188 кандидатов, из них только на инспектора – 139 кандидатов.

47 кандидатов претендуют и на должность заместителя, и на должность дисциплинарного инспектора.

2 кандидата подали заявления на руководителя, заместителя и дисциплинарного инспектора.

Среди кандидатов 83 женщины и 118 мужчин.

30 января Рада продлила срок приема документов до 14 февраля в связи с необходимостью предоставления дополнительного времени кандидатам для представления документов, подтверждающих соответствие требованиям к указанным должностям, в частности, документов, подтверждающих свободное владение государственным и иностранным языками. А также с целью привлечения большего числа кандидатов на указанные должности.

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