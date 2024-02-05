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Комиссия по отбору главы НАПК решила пригласить на собеседование относительно добропорядочности всех 24 кандидатов, сдавших тесты

Члены конкурсной комиссии по отбору главы НАПК решили пока не отсеивать кандидатов, а пригласить всех, кто сдал тестирование общих способностей.

Главой комиссии, которая будет отбирать дисциплинарных инспекторов для ВСП, избрана Реда Мольене

Заместителем председателя конкурсной комиссии избрана член Совета правосудия Ольга Попикова.

«Никакого кризиса в отношениях ВККС с НАБУ и НАПК не существовало и существовать не может», - Руслан Сидорович

«Создание собственного аналитического подразделения ВККС никоим образом не может рассматриваться как свидетельство каких-либо недоразумений с такими органами как НАБУ и НАПК», – подчеркнул Руслан Сидорович.

Количество местных общих судов в Украине может сократиться до 151

В ВСП и Совете судей считают, что нагрузку на судей нужно выравнивать.

Отдельные судьи БП ВС не согласились с позицией БП ВС, что дела об установлении юридических фактов следует рассматривать по Гражданскому процессуальному кодексу, если может возникнуть спор о получении социальной помощи

Отдельные судьи Большой Палаты категорически не согласились с позицией БП ВС, ранее определившей, что судом, установленным законом, рассматривающим дела об установлении факта, имеющего юридическое значение, в частности факта проживания одной семьей мужчины и женщины без брака, является суд гражданской юрисдикции.

  1. В Украине

Продавал фальсификат: на Закарпатье у мужчины изъяли сигарет на 2 млн грн

22:42, 5 февраля 2024
БЭБ в Закарпатье изъяло на 2 млн грн сигарет без марок акцизного налога.
Продавал фальсификат: на Закарпатье у мужчины изъяли сигарет на 2 млн грн
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Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области разоблачили жителя Тячевского района, продававшего фальсифицированные табачные изделия. Об этом сообщили на официальном сайте БЭБ.

В ходе осмотра по месту жительства фигуранта и его транспортного средства детективы БЭБ изъяли более 25 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога. Их ориентировочная стоимость составляет более 2 млн. грн.

Досудебное расследование по признакам уголовного преступления по ч. 1 ст. 204 УК продолжается. Решается вопрос о наложении ареста на имущество.

Следственные действия проводились совместно с работниками УСБУ в Закарпатской области и УСР в Закарпатской области ГСР Национальной полиции.

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