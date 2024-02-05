Продавал фальсификат: на Закарпатье у мужчины изъяли сигарет на 2 млн грн

БЭБ в Закарпатье изъяло на 2 млн грн сигарет без марок акцизного налога.

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Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области разоблачили жителя Тячевского района, продававшего фальсифицированные табачные изделия. Об этом сообщили на официальном сайте БЭБ.

В ходе осмотра по месту жительства фигуранта и его транспортного средства детективы БЭБ изъяли более 25 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога. Их ориентировочная стоимость составляет более 2 млн. грн.

Досудебное расследование по признакам уголовного преступления по ч. 1 ст. 204 УК продолжается. Решается вопрос о наложении ареста на имущество.

Следственные действия проводились совместно с работниками УСБУ в Закарпатской области и УСР в Закарпатской области ГСР Национальной полиции.

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