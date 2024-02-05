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Члены конкурсной комиссии по отбору главы НАПК решили пока не отсеивать кандидатов, а пригласить всех, кто сдал тестирование общих способностей.

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  1. В Украине

НБУ в борьбе с теневыми операциями: Гетманцев анонсировал ограничение денежных переводов через терминалы

21:36, 5 февраля 2024
Нацбанк предлагает ограничить денежные переводы через терминалы и карты.
НБУ в борьбе с теневыми операциями: Гетманцев анонсировал ограничение денежных переводов через терминалы
Источник фото: epravda.com.ua
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Национальный банк Украины внес инициативу по ограничению сумм и частоты денежных переводов через банковские карты и терминалы самообслуживания. Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил об этом, отметив, что такие ограничения планируют ввести в рамках мер против мискодинга и теневых финопераций.

Предложение обсуждается, и конкретные лимиты пока не установлены. По словам Гетманцева, эти ограничения будут действовать только на период военного положения. Изменения в законодательство будет разрабатывать специальный подкомитет парламента вместе с НБУ.

Инициатива возникла во время рассмотрения доклада НБУ по мискодингу и теневым операциям. Во время проверок финучреждений Нацбанк выявил нарушения, способствовавшие крупным операциям перевода средств через терминалы самообслуживания.

Гетманцев подчеркнул, что в сегменте безналичных платежей существуют схемы, направленные на незаконные виды деятельности, такие как организация азартных игр, легализация незаконно полученных средств, мошеннические схемы с использованием фишинга и использование виртуальных активов для серых и теневых операций.

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