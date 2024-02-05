Продавали авто, которые ввезли в страну для ВСУ: на Буковине будут судить преступную группу

Из-за действий преступной группы государству было нанесено 2,2 млн грн ущерба.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители разоблачили преступную группу, которая на основании поддельных документов завезла в Украину 13 автомобилей якобы для нужд военных. В дальнейшем эти автомобили были проданы физическим лицам. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Организатором группы был 43-летний житель Черновицкой области.

«Организатор и двое его сообщников 53-х и 68-х годов ввозили на территорию Украины транспортные средства под видом гуманитарной помощи для последующей бесплатной передачи военным. Такая «схема» позволяла злоумышленникам завозить транспортные средства с нулевым растаможиванием. В дальнейшем автомобили доводили до презентабельного вида и продавали физическим лицам», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с августа 2022 по август 2023 фигуранты завезли в Украину и реализовали гражданам 13 автомобилей, чем нанесли государству ущерб на сумму более 2,2 млн грн. Организатор преступной группы распределял полученные в результате незаконной деятельности денежные средства между ее участниками.

В сентябре прошлого года правоохранители провели 6 обысков по местам жительства и транспортных средств фигурантов. В ходе обысков правоохранители изъяли таможенные документы, декларации об импорте гуманитарной помощи, документацию о передаче автомобилей для нужд ВСУ и «черновые» записи.

На основании собранных улик всем участникам организованной преступной группы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (Мошенничество с финансовыми ресурсами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время обвинительный акт в отношении трех участников преступной группировки по согласованию с Черновицкой областной прокуратурой направлен в суд.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

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