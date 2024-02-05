В Оболонском районе Киева полиция с ТЦК ищет вражеских диверсантов

В районе также установили временные блокпосты.

Источник фото: facebook.com/obolonrtck

В Оболонском районе города Киева проводятся поисковые мероприятия по выявлению диверсионно-разведывательных групп врага. Также на дорогах появились временные блокпосты.

Об этом сообщили в Оболонском районном РТЦК и СП в Киеве.

«В Оболонском районе города Киева проводятся поисковые мероприятия с участием представителей Сектора обороны №1 города Киева, Оболонского территориального центра комплектования и социальной поддержки, 129 батальона территориальной обороны и представителей Оболонского управления полиции, Главного Управления Национальной полиции в г. Киеве, по выявлению диверсионно разведывательных групп врага», - говорится в сообщении.

Источник фото: facebook.com/obolonrtck

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