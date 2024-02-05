Во Львове молодой человек за $200 изготавливал поддельные удостоверения военнообязанных и пропуска

Во Львове задержан злоумышленник, который изготавливал фальшивые удостоверения военных, что давало возможность перемещаться во время комендантского часа.

Источник фото: Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины сообщает о прекращении деятельности лица, которое фальсифицировало удостоверения военнообязанных и пропуска. Злоумышленник, 20-летний украинец, предлагал гражданам возможность перемещаться во время комендантского часа и пользоваться временным удостоверением военнообязанного с отметкой о снятии с воинского учета. За свои услуги он брал 40 000 гривен за поддельное удостоверение и $200 за "пропуск".

Подставленные документы и услуги обеспечения неправомерного прохождения проверок обнаружены пограничниками на Львовщине совместно с Национальной полицией Украины. Во время обысков у злоумышленника изъяты бланки документов, печати, штампы, черновые записи и флэш-носитель.

Задержанному было сообщено о подозрении, и ему грозит до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование этого правонарушения продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.