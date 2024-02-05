Боррель підтвердив візит до Києва із Польщі

Високий представник ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що вирушає до Києва в рамках свого турне.

В ході свого візиту до Польщі 5 лютого, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив намір продовжити подорож до України. Про це він повідомив на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, пише «Європейська правда».

Боррель, не уточнюючи подробиць, заявив журналістам, що він «перебуває на шляху до Києва». Імовірно, візит високого представника ЄС до України може відбутися вже завтра, 6 лютого. На пресконференції він також підкреслив необхідність того, щоб Європейський Союз продовжував підтримувати Україну різними доступними засобами, зокрема шляхом постачання боєприпасів.

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