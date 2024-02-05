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Головою комісії, що буде відбирати дисциплінарних інспекторів для ВРП, обрана Реда Мольєне

Заступником голови конкурсної комісії обрана член Ради правосуддя Ольга Попікова.

«Жодної кризи у відносинах ВККС з НАБУ і НАЗК не існувало та існувати не може», - Руслан Сидорович

«Створення власного аналітичного підрозділу ВККС жодним чином не може розглядатися як свідчення будь-яких непорозумінь з такими органами як НАБУ та НАЗК», – підкреслив Руслан Сидорович.

Кількість місцевих загальних судів в Україні може скоротитися до 151

У ВРП та РСУ вважають, що навантаження на суддів потрібно вирівнювати.

Окремі судді ВП ВС не погодилися з позицією ВП ВС, що справи про встановлення юридичних фактів слід розглядати за Цивільним процесуальним кодексом, якщо може виникнути спір за отримання соціальної допомоги

Окремі судді Великої Палати категорично не погодилися із позицією ВП ВС, яка раніше визначила, що судом, встановленим законом, який розглядає справи про встановлення факту, що має юридичне значення, зокрема факту проживання однією сім`єю чоловіка та жінки без шлюбу, є суд цивільної юрисдикції.

Відомості про перетин кордону виключать з даних, які вносяться про українців до Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Верховна Рада збирається усунути колізії в ухваленому законі про цифровізацію військового обліку, - опубліковано таблицю поправок.

  1. У світі

Боррель підтвердив візит до Києва із Польщі

17:25, 5 лютого 2024
Високий представник ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що вирушає до Києва в рамках свого турне.
Боррель підтвердив візит до Києва із Польщі
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В ході свого візиту до Польщі 5 лютого, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив намір продовжити подорож до України. Про це він повідомив на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, пише «Європейська правда».

Боррель, не уточнюючи подробиць, заявив журналістам, що він «перебуває на шляху до Києва». Імовірно, візит високого представника ЄС до України може відбутися вже завтра, 6 лютого. На пресконференції він також підкреслив необхідність того, щоб Європейський Союз продовжував підтримувати Україну різними доступними засобами, зокрема шляхом постачання боєприпасів.

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