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  1. В Україні

До низки громад Херсонської області заборонили вʼїзд іноземних волонтерів: деталі

17:30, 5 лютого 2024
До населених пунктів Херсонщини, які постійно обстрілює ворог, не пускатимуть представників іноземних, консульських установ чи представництв міжнародних організацій.
До низки громад Херсонської області заборонили вʼїзд іноземних волонтерів: деталі
Фото: unian.net
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До низки громад Херсонської області заборонили вʼїзд іноземних волонтерів. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Відтепер без погодження з обласною військовою адміністрацією та військовим командуванням до населених пунктів Херсонщини, які постійно обстрілює ворог, не пускатимуть представників іноземних, консульських установ чи представництв міжнародних організацій.

Заборона поширюється на такі населені пункти: Кізомис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерка, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Садове, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Іванівка, Тягинка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Козацьке, Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Червоний Маяк, Новокаїри, Республіканець, Милове, Качкарівка, Саблуківка, Дудчани, Гаврилівка, Михайлівка, Золота Балка та Осокорівка.

«На жаль, днями через ворожий удар по Бериславу загинули двоє громадян Франції, волонтерів організації HEKS EPER. Троє їхніх співгромадян та українець – поранені. У воєнний час ніхто не може гарантувати безпеку, але ми маємо чітко фіксувати перебування людей у місцях активних бойових дій», — заявив начальник ОВА Дмитро Бутрій.

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