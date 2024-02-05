Главой комиссии, которая будет отбирать дисциплинарных инспекторов для ВСП, избрана Реда Мольене

Заместителем председателя конкурсной комиссии избрана член Совета правосудия Ольга Попикова.

Источник фото: SUD.UA

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Конкурсная комиссия, которая будет отбирать дисциплинарных инспекторов, заместителя и руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, на первом официальном заседании 5 февраля 2024 избрали председателя и заместителя конкурсной комиссии.

Кандидатуру представительницы Литвы Реды Мольене на должность главы конкурсной комиссии предложил член комиссии, представитель Словацкой республики Павол Жилинчик.

Кандидатуру Реды Мольене также поддержали председательствующий на заседании судья в отставке из США Джон Эрлик и три украинских члена конкурсной комиссии - члены ВСП Елена Ковбий, Ольга Попикова и Юлия Бокова.

В итоге Реда Мольена была избрана на должность председателя единогласно.

В свою очередь, на должность заместителя председателя комиссии был избран член Высшего совета правосудия Ольга Попикова.

Ольга Попикова также была избрана на должность заместителя председателя единогласно.

Отметим, что Реда Мольене и Павол Жилинчик принимали участие в заседании дистанционно.

Напомним, что с биографиями иностранных членов конкурсной комиссии можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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