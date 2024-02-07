Чем известна Реда Мольене, возглавившая конкурсную комиссию, которая отберет дисциплинарных инспекторов для ВСП

Представитель Литвы имеет тесные связи с Государственной судебной администрацией, а также учит украинских судей и работников аппаратов, как нужно работать.

Источник фото: ГСА

Конкурсная комиссия, которая будет отбирать дисциплинарных инспекторов, заместителя и руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, на своем первом официальном заседании 5 февраля избрала главой комиссии представительницу Литвы Реду Мольене.

Реда Мольене, в отличие от двух других членов конкурсной комиссии по квоте иностранных экспертов – американца Джона Эрлика и словака Павола Жилинчика, хорошо известна в Украине. К тому же, по имеющейся информации, кроме английского языка, Реда Мольене хорошо владеет русским языком и в определенной степени – украинским языком (хорошо понимает язык и учит его).

Вероятно, именно это и повлияло на назначение Реды Мольене на должность главы конкурсной комиссии.

«Судебно-юридическая газета» решила вспомнить, чем Реда Мольене известна в Украине.

Официальная биография

В Литовской республике Реда Мольене около двадцати лет работала юридическим консультантом в аппаратах Высшего административного суда, Верховного Суда и Конституционного Суда Литовской Республики.

В 2013 году Реда Мольене была назначена на должность главы Национальной судебной администрации Литвы (аналог украинской Государственной судебной администрации), которую она возглавляла до 2019 года.

Также, согласно официальной биографии Реды Мольене, она работала в Лаборатории правосудия Университета Николая Ромериса (Вильнюс) как эксперт по нескольким проектам, связанным с развитием системы правосудия, в том числе с международным проектом «Портрет судьи», направленным на разработку многомерной модели для отбора, оценки и продвижения по службе судей.

Кроме того, Реда Мольене имеет большой опыт в ряде проектов «по наращиванию институционального потенциала, отбору судей, назначению и оценке эффективности, управлению судами, коммуникациям в Северной Македонии, Армении, Казахстане, Египте».

С 2015 года Реда Мольене, как эксперт, начинает заниматься проблемами судебной власти Украины. При этом что интересно, она продолжала занимать должность в органе государственной власти Литвы.

В настоящее время является экспертом проекта технической помощи ЕС «Pravo-Justice».

Чем известна в Украине

Многие известные украинским судьям и руководителям аппаратов судов инициативы, такие как «модельные суды», «оптимизация сети судов», «судейское образование», «клиентоориентированная модель суда», «администрирование расходов судебной власти» внедрялись в Украине непосредственно при участии Реды Мольене.

Так же, как эксперт, она была причастна и к разработке процедур квалификационного оценивания судей, дисциплинарной ответственности судей, новых процедур отбора на должности судей.

Особое внимание у представительницы Литвы всегда вызывала деятельность Государственной судебной администрации Украины.

Интересно, что у Реды Мольене сложились достаточно неплохие отношения со всеми руководителями ГСА, с которыми ей пришлось иметь дело – Зеновием Холоднюком, Алексеем Сальниковым и Максимом Пампурой.

Источник фото: ГСА

«Мы приятно удивлены позитивными изменениями, происходящими в системе правосудия Украины, а ввиду полученных результатов уже литовские коллеги могут приезжать в Украину за прогрессивным опытом. Учитывая масштабы Вашей страны, количество судов, судей и работников учреждений и организаций системы правосудия, вы проделали большую работу не только по их материально-техническому обеспечению, но и оптимизации структуры и запуска инновационных проектов, которым является "электронный суд», - рассказывала Реда Мольене председателю ГСА Зеновию Холоднюку в июне 2017 года.

С действующим и. о. главы ГСА Максимом Пампурой Реда Мольене встречалась 1 февраля. Как отметила пресс-служба ГСА, во время встречи Реда Мольене сообщила, что надеется, что "ГСА Украины, как и в предыдущие годы, будет надежным партнером".

Реда Мольене регулярно принимает участие в мероприятиях с участием Высшего совета правосудия, Верховного Суда, Высшей квалификационной комиссии судей, Совета судей Украины, Национальной школы судей и Общественного совета добропорядочности.

PR-агентство и патронат над «Ассоциацией работников судов»

Реда Мольене является директором и одной из двух основательниц литовского PR-агентства Good to know (город Вильнюс).

Указанное агентство было основано в феврале 2020 года, то есть после того, как Реда Мольене покинула пост в Национальной судебной администрации Литвы.

На сайте Good to know указано, что указанное агентство занимается тренингами по стратегическому планированию, разработкой коммуникационных стратегий, антикризисным менеджментом, а также изготовлением различного PR – контента (статьи, фото, видео продукция, работа с «лидерами мнений» и т. п.).

Сама Реда Мольене позиционирует себя как эксперта по лидерству, управлению человеческими ресурсами, стратегическому планированию и т. д.

Источник фото: ГСА

В Украине Good to know вместе с ГСА планирует заниматься «усилением коммуникационных компетенций судебной системы» в рамках отдельного проекта.

Финансирование проекта при этом производится за счет средств Литовского фонда развития сотрудничества (литовский аналог USAID).

Также Реда Мольене и агентство Good to know занимаются вопросами деятельности общественной организации «Всеукраинская ассоциация работников судов» (ВАПС).

Главой указанной общественной организации является руководитель аппарата Винницкого апелляционного суда Наталья Король.

Указанная общественная организация была зарегистрирована 15 декабря 2022 года, а официальным местом ее регистрации почему-то является здание Государственной судебной администрации (улица Липская, дом 18/5).

20 января 2023 года тогдашний председатель ГСА Алексей Сальников, представитель проекта «Pravo-Justice» (экспертом указанного проекта является и Реда Мольене) и Наталья Король подписали меморандум о сотрудничестве. Среди прочего стороны обязались «внедрять лучшие мировые практики и инновационные методы судебного администрирования в Украине», «поддерживать и повышать авторитет и доверие к суду и работникам судов в обществе», «обеспечивать представительство и защиту законных прав и интересов членов организации» и т.д. Работать общественная организация должна в формате все той же инициативы «Модельные суды». Подробно с условиями меморандума можно ознакомиться по ссылке.

Также в январе 2023 года на сайте ГСА проводилась промо-кампания с предложением вступать в ряды «Ассоциации работников судов». Ссылки на online форму для кандидатов в члены общественной организации и соответствующая анкета по-прежнему размещены на сайте ГСА.

Судя по публикациям на Facebook-странице «Ассоциации работников судов», организация достаточно активно обменивается мнениями непосредственно с Редой Мольене, рассказывая о возникающих в судах проблемах.

«Чтобы усилить коммуникационную эффективность судебной власти Украины, представители ОО "ВАПС" присоединились к команде литовского PR-агентства Good to know. Рассказали, с какими проблемами сейчас сталкивается украинская Фемида на пути укрепления доверия общества к судебной власти. Решать их будут пытаться вместе в рамках годового грантового проекта, реализовать который в Украине и планирует упомянутое иностранное PR-агентство», - отмечено на странице ВАПС 10 ноября по итогам разговора с Редой Мольене.

В целом, выглядит так, что, заняв должность председателя конкурсной комиссии по отбору дисциплинарных инспекторов, заместителя и руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, Реда Мольене смогла достичь наиболее ответственной должности за все время своего участия в делах судебной власти Украины.

Впрочем, удастся ли конкурсной комиссии под ее председательством отобрать действительно профессиональных дисциплинарных инспекторов и удастся ли лично Реде Мольене избежать своеобразной «зависимости» от украинских реалий, покажет время.

Автор: Вячеслав Хрипун

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