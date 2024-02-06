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  1. В Украине

Турецкая компания Baykar строит завод в Украине, – СМИ

21:39, 6 февраля 2024
Завод по производству беспилотников Baykar обеспечит около 500 рабочих мест.
Турецкая компания Baykar строит завод в Украине, – СМИ
Источник фото: rubryka
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Турецкая компания Baykar начала строительство своего производства под Киевом, где планируется создание рабочих мест для около 500 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора компании.

Baykar объявила, что заключила соглашения по экспорту своего беспилотника TB2 с 30 странами. В частности, среди этих стран с 2018 года находятся Украина, Эфиопия, Ливия и Азербайджан, сообщает аналитический центр SIPRI.

"Наш завод строится... нам нужно около 12 месяцев, чтобы завершить строительство, а затем мы перейдем к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре", - заявил генеральный директор Baykar Халук Байрактар в кулуарах Всемирной оборонной выставки в Эр-Рияде.

"Завод в Украине большой, мы планируем трудоустроить около 500 человек", - добавил он.

Bayraktar также отметил, что мощность будет составлять около 120 единиц в год, но пока неясно, будет ли производство на украинском заводе сосредоточено на модели дронов TB2 или TB3.

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