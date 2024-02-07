Экс-начальник Управления внутреннего аудита Гостаможслужбы и и. о. руководителя Одесской таможни Михаил Мирошниченко претендует на кресло главы НАПК

Бывший исполняющий обязанности руководителя Одесской таможни Михаил Мирошниченко утверждает, что в апреле 2023 года прекратил государственную службу «в связи с окончанием контракта».

Конкурсная комиссия по отбору нового главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) 9 февраля начнет собеседования на проверку добропорядочности кандидатов. Среди тех, кого будут опрашивать – бывший исполняющий обязанности руководителя Одесской таможни и экс-начальник Управления внутреннего аудита Государственной таможенной службы Украины Михаил Мирошниченко. В 2019 году, судя по декларациям, он претендовал на должность главы Гостаможслужбы.

Увольнение из Гостаможслужбы

В автобиографии указал, что работал в Гостаможслужбе, а сейчас является волонтером БО «Благотворительный фонд «Цель». Описал свою трудовую деятельность очень кратко: «В 2007-2023 годы работал в подразделениях Государственной таможенной службы Украины. Неоднократно возглавлял территориальные и самостоятельные подразделения Гостаможслужбы (Управление внутреннего аудита, Управление собственной безопасности, Юридический департамент, подразделение информационной безопасности). В апреле текущего года прекратил государственную службу в связи с окончанием контракта.

Однако ранее первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк указал, что увольнение Михаила Мирошниченко произошло из-за «зерновых схем».

Отметим, что по данным СМИ, с 1 августа 2022 года на Михаила Мирошниченко, начальника Управления внутреннего аудита Государственной таможенной службы Украины, временно возложили исполнение обязанностей начальника Одесской таможни

«Один из главных «фигурантов» расследования нашей ВСК по экспорту «черного зерна» был и. о. руководителя Одесской таможни Михаил Мирошниченко.

Его после скандала (типа) отстранили из Одессы, но официально он оставался работать начальником управления внутреннего аудита Государственной таможенной службы Украины.

Он фигурирует в выводах нашей ВСК по этому эпизоду.

Сегодня его из Таможни уволили», - отметил в апреле 2023 года Ярослав Железняк.

В свою очередь, как отмечает «Общественное», в 2017 году Михаила Мирошниченко «назначили заместителем начальницы Житомирской таможни Натальи Ткачук. В этом же году по результатам проверки декларации Мирошниченко общественная организация «Антикоррупционный форум Львовщины» направила заявление в НАБУ из-за того, что в 2016 году имущественное состояние семьи чиновника увеличилось и не соответствовало задекларированному заработку».

В ноябре 2020 года, как указывало «Общественное», ГБР якобы провело обыск дома у Мирошниченко, а также у директора Департамента по борьбе с контрабандой и экс-советника главы ГФС «по подозрению в контрабанде». Впрочем, СМИ сделали это сообщение со ссылкой на народного депутата от «Слуги народа», которая впоследствии, судя по всему, удалила свой пост.

Декларация

Декларацию Михаил Мирошниченко подал за 2023 год как экс-начальник отдела информационной безопасности Государственной таможенной службы.

Указал квартиру в Киеве 78,9 кв. м в Киеве, приобретенную в 2016 году за 780 тыс. грн.

У жены Оксаны Мирошниченко – квартира в Киеве 149,9 кв м в Киеве, приобретенная в 2017 году за 1,52 млн грн, два машиноместа 23,2 кв м и 25,5 кв м в Киеве, приобретенные в 2017 году за 175 тыс. грн и за 400 тыс. грн, а также земельный участок 1100 кв м в Большой Дымерке Киевской области, гараж 28,2 в Виннице.

Семья указала авто MERCEDES-BENZ GLE 350DE 2022 г. в., приобретенное в мае 2023 года женой за 2 млн грн. Автомобилем пользуется сам кандидат на главу НАПК.

Также жена имеет право пользования авто BMW X5 2022 г. в., которое предоставлено ей в пользование Галиной Зубик.

В декларации за 2022 год кандидат указал, что эта же гражданка предоставила жене право пользования Lexus RX300 в 2019 г. в. А сам Мирошниченко тогда пользовался автомобилем, тоже принадлежавшим жене FORD MUSTANG 2020 г. в.

Жена является бенефициарным владельцем ООО «Смарт Инжиниринг Технолоджис».

За 2023 год Михаил Мирошниченко успел получить 151,7 тыс. грн зарплаты в Гостаможслужбе.

Супруга получила доход от занятий предпринимательской деятельностью 5,75 млн грн (5 752 616 грн, как указано в декларации).

Наличными кандидат хранит 31 тысяч грн, а жена не предоставила информацию о сумме своих наличных сбережений. Также она не предоставила информацию о своих счетах.

Интересно, что компания ООО «Смарт Инжиниринг Технолоджис», бенефициаром которой является Мирошниченко Оксана Михайловна, по данным «Опендатабота» основана три месяца назад, в октябре 2023 года.

Основной вид деятельности 72.19 Исследования и экспериментальные разработки в сфере других естественных и технических наук, Другие виды деятельности – производство оружия и боеприпасов, Ковка, прессование, штамповка, профилирование; порошковая металлургия, Обработка металлов и нанесение покрытия на металлы, Производство оборудования связи, Производство инструментов и оборудования для измерения, исследования и навигации.

В 2021 году она зарегистрировала ФЛП, основным видом деятельности является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Следует отметить, что за 2022 год доходы семьи были более скромными. Так, сам Мирошниченко получил в Гостаможслужбе 691 тыс. грн зарплаты, а жена заработала от предпринимательства 686,7 тыс. грн. Также она получила 1720 грн социальных выплат.

За 2021 год кандидат заработал в Гостаможслужбе 777 908 грн, жена получила 10 320 грн соцвыплат и 436,2 тыс. грн дохода от предпринимательства. За 2022 и 2021 годы жена не предоставила информацию о счетах в банке и сумме имеющихся наличных средств.

В 2020 году жена кандидата Оксана Мирошниченко получила зарплату по основному месту работы у Райковской Аллы Валентиновны 39 200 грн. По данным из открытых источников ФЛП Райковская А. В. занимается розничной торговлей.

Также в декларации за 2020 год кандидат указал, что жена пользуется авто Toyota RAV-4 2017 г. в., а сам кандидат пользовался Lexus RX300 2019 г. в.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что на главу НАПК претендует руководитель Департамента антикоррупционной политики Дмитрий Калмыков и Катерина Каплюк, работавшая советником председателя НАПК Александра Новикова и главным специалистом отдела мониторинга образа жизни чиновников, Александр Стародубцев, который на протяжении двух лет был заместителем главы НАПК, а сейчас – заместитель руководителя аппарата НАПК. Также на голову претендуют экс-сотрудник НАПК и нынешний глава Госинспекции архитектуры и градостроительства (ГИАМ) Александр Новицкий и экс-заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский. Документы в качестве кандидата подал и бывший народный депутат, а ныне – сотрудник НАПК Андрей Тетерук. Среди кандидатов на должность главы НАПК нынешний заместитель руководителя аппарата НАПК Агия Загребельская, которая, как указано на сайте Агентства, является главой направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК. Также кандидатом является Роман Норец, который по август 2023 был в НАПК руководителем управления.

Кроме того, на должность главы НАПК претендует Ирина Мостовая, которая после увольнения с НАПК успела поработать в ГП «Администрация морских портов Украины», и компания которой активно участвовала в тендерах «Укравтодора» на оценку коррупционных рисков. Кандидатами являются также руководитель отдела аналитической работы НАПК Павел Кулик и член ВККС Виталий Гацелюк.

Кроме того, кандидат на главу НАПК – заместитель руководителя Главного подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров показал в декларации Bitcoin, Ethereum и 2,1 млн грн зарплаты.

На председателя НАПК претендует и прокурор САП с опытом работы директором детективного агентства Станислав Броневицкий, за 2023 год заработавший 2,17 млн грн.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.