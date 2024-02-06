Байден обвинил республиканцев, которые из-за Трампа тормозят помощь Украине

Байден призвал Конгресс немедленного утвердить законопроект по миграции и помощи Украине.

Источник фото: zn.ua

Президент США Джо Байден выступил с призывом к Конгрессу о немедленном утверждении компромиссного законопроекта, который предусматривает усиление миграционной политики и предоставление дополнительной финансовой помощи Украине. В обращении в Белом доме 6 февраля он обвинил республиканцев в отступничестве перед требованиями бывшего президента Дональда Трампа и в нежелании поддержать законопроект о миграционной политике, на котором настаивала его партия.

"Все указывает на то, что этот законопроект даже не будет вынесен на рассмотрение Сената. Почему? По простой причине: Дональд Трамп", - заявил он. Байден считает, что его предшественник хочет использовать миграционный вопрос как инструмент в президентской кампании и не интересуется реальным решением кризиса на границе между США и Мексикой.

Президент США особо подчеркнул важность поддержки дополнительной помощи Украине, которая предусмотрена в законопроекте. "Поддержка этого законопроекта - это отпор Путину. А сопротивление ему - игра на руку Путину. Как я уже говорил, ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины. Если мы не остановим жажду Путина к власти и контролю над Украиной, он не ограничит себя одной только Украиной", - подчеркнул он.

Завершая свое обращение, президент призвал республиканцев в Конгрессе прийти к компромиссу и отказаться от "мелочной политики".

"Обращаюсь к республиканцам, которые считают, что могут не поддержать помощь Украине и избежать ответственности: история за вами наблюдает. Неспособность поддержать Украину в этот решающий момент никогда не будет забыта", - подчеркнул Байден.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.