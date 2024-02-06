Законопроект о мобилизации нарушает международные стандарты прав человека, – Дмитрий Лубинец

Омбудсмен указал на нарушение Конституции и прав человека в обновленном законопроекте о мобилизации.

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Обновленный законопроект о мобилизации в Украине вызывает споры и нарушает нормы Конституции и международных соглашений о правах человека. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем канале в Telegram.

"Я, как омбудсмен Украины, согласен с тем, что нашему государству стоит нормативно усовершенствовать вопросы, касающиеся мобилизационной подготовки и самой мобилизации. Однако это должно соответствовать нормам Конституции Украины и международным соглашениям в области прав человека", - подчеркнул омбудсмен.

По словам Лубинца, его представитель по социальным и экономическим правам Елена Колобродова высказала замечания во время заседания комитета Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов. Замечания также были направлены в профильный комитет по национальной безопасности, обороне и разведке. Лубинец сообщил, что его замечания к новому законопроекту о мобилизации заняли 9 страниц.

Одной из основных противоречивых норм является вопрос выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на воинском учете. Формулировка "снять" или "исключить" с воинского учета, которая используется в военном билете, усложняет практическую реализацию закона.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность временного ограничения права на выезд из страны граждан Украины военным командованием. Однако такой шаг противоречит требованиям Конституции Украины, которая запрещает использование Вооруженных Сил для ограничения прав и свобод граждан.

Наконец, законопроект требует обязательной регистрации электронного кабинета призывника, военнообязанного или резервиста. Однако это положение не соответствует правовым нормам по защите персональных данных и права на личную жизнь, как определено Конституцией Украины и правовой позицией Конституционного Суда.

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