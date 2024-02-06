Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
На председателя НАПК претендует прокурор САП с опытом работы директором детективного агентства Станислав Броневицкий, за 2023 год заработавший 2,17 млн грн

Судя по декларациям прокурора САП Станислава Броневицкого, работа в САП значительно прибыльнее, чем работа директором детективного агентства и адвокатского объединения, на сайтах которых он до сих пор указан как директор

Верховная Рада разблокировала подписание закона о сборе персональных данных украинцев в Реестре военнообязанных и хранение их на зарубежных серверах

Парламент исправил «ошибки», допущенные при принятии закона о цифровизации военного учета и сборе немалого количества персональных данных в едином Реестре военнообязанных.

Законопроект Кабмина о мобилизации может быть одобрен за основу уже 7 февраля

Верховная Рада проголосовала за ускорение рассмотрения законопроекта о мобилизации.

В «деле Всеволода Князева» остался только Всеволод Князев

Как Высший совет правосудия отстранял экс-председателя Верховного Суда от осуществления правосудия на два месяца.

Давление на медийщиков имеет признаки системности, - глава Комитета Рады по свободе слова призвал Офис Генпрокурора и СБУ отчитаться

Глава Комитета Ярослав Юрчишин призвал парламент вызвать руководителей СБУ, Офиса Генпрокурора и Нацпола на отчет о состоянии дел по расследованию атак на журналистов, поскольку давление на медийщиков имеет признаки системности.

  1. В Украине

Законопроект о мобилизации нарушает международные стандарты прав человека, – Дмитрий Лубинец

20:42, 6 февраля 2024
Омбудсмен указал на нарушение Конституции и прав человека в обновленном законопроекте о мобилизации.
Законопроект о мобилизации нарушает международные стандарты прав человека, – Дмитрий Лубинец
Источник фото: LB.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Обновленный законопроект о мобилизации в Украине вызывает споры и нарушает нормы Конституции и международных соглашений о правах человека. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем канале в Telegram.

"Я, как омбудсмен Украины, согласен с тем, что нашему государству стоит нормативно усовершенствовать вопросы, касающиеся мобилизационной подготовки и самой мобилизации. Однако это должно соответствовать нормам Конституции Украины и международным соглашениям в области прав человека", - подчеркнул омбудсмен.

По словам Лубинца, его представитель по социальным и экономическим правам Елена Колобродова высказала замечания во время заседания комитета Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов. Замечания также были направлены в профильный комитет по национальной безопасности, обороне и разведке. Лубинец сообщил, что его замечания к новому законопроекту о мобилизации заняли 9 страниц.

Одной из основных противоречивых норм является вопрос выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на воинском учете. Формулировка "снять" или "исключить" с воинского учета, которая используется в военном билете, усложняет практическую реализацию закона.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность временного ограничения права на выезд из страны граждан Украины военным командованием. Однако такой шаг противоречит требованиям Конституции Украины, которая запрещает использование Вооруженных Сил для ограничения прав и свобод граждан.

Наконец, законопроект требует обязательной регистрации электронного кабинета призывника, военнообязанного или резервиста. Однако это положение не соответствует правовым нормам по защите персональных данных и права на личную жизнь, как определено Конституцией Украины и правовой позицией Конституционного Суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Заєць
    Тарас Заєць
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віталій Руденко
    Віталій Руденко
    суддя Луганського апеляційного суду