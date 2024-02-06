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Законопроєкт про мобілізацію порушує міжнародні стандарти прав людини, – Дмитро Лубінець

20:42, 6 лютого 2024
Омбудсмен вказав на порушення Конституції та прав людини в оновленому законопроєкті про мобілізацію.
Законопроєкт про мобілізацію порушує міжнародні стандарти прав людини, – Дмитро Лубінець
Джерело фото: LB.ua
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Оновлений законопроєкт щодо мобілізації в Україні викликає суперечки та порушує норми Конституції та міжнародних угод про права людини. Про це заявив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму каналі в Telegram.

«Я, як омбудсмен України, погоджуюся з тим, що нашій державі варто нормативно вдосконалити питання, які стосуються мобілізаційної підготовки та самої мобілізації. Однак це має відповідати нормам Конституції України та міжнародним угодам в галузі прав людини», - наголосив омбудсмен.

За словами Лубінця, його представник з соціальних та економічних прав Олена Колобродова висловила зауваження під час засідання комітету Верховної Ради з соціальної політики та захисту прав ветеранів. Зауваження також були надіслані до профільного комітету з національної безпеки, оборони та розвідки. Лубінець повідомив, що його зауваження до нового законопроекту про мобілізацію зайняли 9 сторінок.

Однією з основних суперечливих норм є питання виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Формулювання «зняти» або «виключити» з військового обліку, яке використовується у військовому квитку, ускладнює практичну реалізацію закону.

Крім того, законопроект передбачає можливість тимчасового обмеження права на виїзд з країни громадян України військовим командуванням. Однак такий крок суперечить вимогам Конституції України, яка забороняє використання Збройних Сил для обмеження прав і свобод громадян.

Нарешті, законопроект вимагає обов'язкової реєстрації електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного або резервіста. Проте це положення не відповідає правовим нормам щодо захисту персональних даних та права на особисте життя, як визначено Конституцією України та правовою позицією Конституційного Суду.

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