Коли запрацює метро до Теремків та як проходять відновлювальні роботи, – дізнавався транспортний Комітет

У транспортному комітеті парламенту перевірили відновлювальні роботи закритою ділянкою «синьої» гілки метро.

Джерело фото: nikopolnews

За результатами зустрічі з керівником КП «Київський метрополітен» Віктором Брагінським, народний депутат Костянтин Бондарєв повідомив, що роботи з відновлення метро на Теремки відбуваються у визначених рамках.

«Цього тижня проєкт відновлення тунелю метрополітен передає в експертизу. Після його затвердження будуть чітко визначені строки відновлювальних робіт та їхня вартість. На сьогодні все за графіком», - зазначив Бондарєв.

Під час огляду метро та наземного транспорту від Теремків до Либідської, депутат відзначив, що подорож зайняла близько 20 хвилин.

Народний депутат також спростував чутки про роботу «синьої» гілки метро. Він наголосив, що метро між станціями «Теремки» та «Голосіївська» працює у форматі шатл-поїзда, а інші станції функціонують як укриття. Бондарєв підтвердив також, що механізм повернення коштів на транспортну картку в разі пересадки між видами транспорту працює бездоганно.

Очікується, що до кінця червня - початку липня рух пошкодженим тунелем метро буде відновлено.

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